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Винограду тепла не бывает много

У садоводов, мечтающих освоить агротехнику выращивания винограда и делать из него собственное хорошее вино, есть возможность взять практические уроки у опытных виноградарей и виноделов. Она будет предоставлена в ходе мастер-класса, который пройдет 24 июня, в субботу, в питомнике личного подсобного хозяйства Макаревич под Уссурийском.

Организуют учебу Союз садоводов города Владивостока, клуб садоводов и виноградарей и журнал «Сады и огороды Приморья».

– Мероприятие традиционное, но на этот раз в программе ожидаются изменения, – рассказал активный член клуба садоводов и виноградарей Дмитрий Бондров. – Помимо занятий непосредственно у куста винограда и обсуждения вопросов по его обрезке, нагрузке побегами и урожаем, борьбе с вредителями и болезнями, состоится праздник нового вина. Надеемся, что на наше приглашение откликнутся приморские виноделы и примут в нем активное участие.

Разговор с Дмитрием Викторовичем состоялся у него на дачном участке в Кипарисово, где он обычно проводит выходные в горячую летнюю пору. Мы обратили внимание, что виноград у него еще укрыт геотекстилем. Поинтересовались у хозяина:

– А когда планируете полностью снимать укрытие?

– К утеплению винограда на зиму у меня свой подход. Не закапываю кусты землей, как делают многие. Когда виноградник большой, то это слишком трудоемко. Использую для укрытия геотекстиль плотностью 200 мкм в два слоя. Укладываю его уже в ноябре, когда замерзает земля (первоначальное укрытие делаю легким геотекстилем). Снимаю теплое «одеяло» в начале апреля, обрабатываю виноград и снова укрываю, но уже, как и не поздней осенью, вот таким облегченным материалом.

Сейчас уже не стоит опасаться возвратных заморозков. Слышите, кукует кукушка? Значит, низких температур больше не будет, наступило стабильное тепло. Хотя перепады между ночными и дневными температурами еще существенные, поэтому я и не тороплюсь снимать с винограда укрытие. А вот когда сравняются средняя ночная температура и температура почвы, тогда можно будет считать, что пришло комфортное время даже для таких теплолюбивых столовых сортов винограда, как Алешенькин, и для других.

Другое дело, что пора подвязывать лозы. Поэтому я планирую поднять их и подвязать к шпалерам после 5 июня. Буду ли и дальше использовать какие-либо защищающие виноградник от неблагоприятных условий приспособления, зависит от погоды. Если лето окажется дождливым, холодным, то, скорее всего, придется закрепить по кругу вокруг каждого ряда винограда бортики из армированной пленки. Это хорошая защита от ветра плюс дополнительное тепло, позволяющее получить урожай раньше, чем просто на открытом участке, набрать ягодам сахара, а лозе – вызреть. Не помешает винограду и «крыша над головой», защищающая прежде всего от росы. Ее каждый день выпадает много, и листья, испаряя влагу, охлаждаются, процесс созревания урожая замедляется. Поэтому геотекстиль можно поднять и закрепить над шпалерами – такая крыша защитит виноград от росы.

– Какой урожай вы получаете, например, вот с этого куста сорта Алешенькин, который служит нам сегодня учебным пособием?

– В прошлом году мы сняли с него 20 кг урожая.

Виноград – сложная, но благодарная садовая культура. При грамотной агротехнике и большой заботе, на которую мы не жалеем ни времени, ни сил, он дает отдачу.

Автор : Надежда БРАЖИНА

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