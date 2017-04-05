Своя ягодка слаще и ароматнее

Первой ягодкой-земляничкой не из теплицы, а прямо с грядки угостила нас Мария Ивановна Павленко, когда мы в минувшую пятницу заглянули к ней в гости на дачу.

Участок расположен не в каком-то особом месте с комфортным микроклиматом, а на Соловей-Ключе (садоводческое товарищество «Корабелы»), где многие жители Владивостока имеют дачи. Просто у Марии Ивановны за плечами большой опыт садоводства-огородничества, она знает секреты, как получить собственную раннюю витаминную продукцию: ставку совершенно верно сделала на надежный в наших условиях сорт Орлец. Он ранний и обычно первым появляется на рынках Владивостока. Правда, привозят ягоду в это время чаще всего из Арсеньева или Спасска, где существенно теплее и в начале июня земляника уже начинает созревать. Но, оказывается, и ближе к морю можно в это время уже снимать урожай. Недостающее посадкам весной тепло Мария Ивановна восполняет с помощью нетканого укрывного материала, который набрасывает на землянику после снятия с нее зимних «одежд» и оставляет до цветения растений. Грамотная агротехника, заботливый уход – все это срабатывает, и вот хозяйка уже ест свою, а не магазинную землянику.

– Оцените, насколько она ароматнее, слаще, вкуснее, – говорит дачница.

В этом году начиная с ранней весны Владивосток был буквально завален китайской земляникой, цена за килограмм дошла до 150 – 200 рублей. Некоторые горожане даже варенье успели наварить. Но все-таки местная ягода, выращенная в открытом грунте, даст сто очков вперед сомнительной по своим свойствам заморской продукции. Хотя нашим фермерам и личным подсобным хозяйствам она подставила подножку: вряд ли теперь они смогут выставить на продажу свою первую ягодку по той цене, на которую рассчитывали. Но все-таки сейчас все с нетерпением ждут начала местного ягодного сезона.

С молодым картофелем на рынке похожая история: китайская продукция очень рано появляется в продаже. Но наши покупатели говорят: «Мыло, да и только». А насколько вкусна своя молодая картошечка! Поэтому каждый дачник и огородник старается пораньше вырастить собственный урожай.

Мария Ивановна Павленко – не исключение. И главное, у нее уже давно отработана технология, которая оправдывает себя. Хозяйка при нас подкопала куст картофеля, и мы увидели, что клубни уже уверенно набирают вес. Еще неделька, и можно будет готовить из них любимые в семье блюда.

У Марии Ивановны своя схема посадки картофеля – сдвоенными рядами. Это экономит время на окучивании, поскольку его не надо делать между двумя рядами, к тому же улучшается режим полива и подкормки посадок. В образующуюся между двумя рядами картофеля ложбинку складывают все растительные остатки, где они перегнивают. Образующиеся питательные вещества не распыляются по всей грядке, а прямиком поступают к корневой системе. То же самое – вода: из ложбинки она доходит по назначению, а не скатывается с гребня, насыпанного при окучивании рядов картофеля, высаженных в одну строчку.

Садово-огородная наука у Марии Ивановны Павленко по-житейски простая и в то же время мудрая.