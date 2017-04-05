Неброские акварели начала лета

Закончилось нарядное майское буйство садов, но черед цветения самых живописных культур еще не наступил. Поэтому переход из весны в лето в цветочно-декоративном календаре считается довольно скучным. Хотелось бы с этим не согласиться.

Еще никому не уступила свою солирующую партию сирень. Поскольку ее чаще всего сажают у калитки или забора, получается, что тем самым украшают не только собственный участок, но и в целом дачную улицу. И сейчас еще садоводческие товарищества под Владивостоком утопают в сирени, наполнены ее ароматом.

Поддержали декоративность садов рябина красная и рябина черноплодная. Считается, что сейчас еще не их время, а свое слово они скажут в пору плодоношения. Особенно высоко ценится красота гроздьев рябины красной, она воспета в стихах и песнях. Но рябины и сейчас очаровательны – обратите на это внимание. Их ажурное нежное цветение настраивает на лирический лад.

А барбарис амурский? Как выглядит куст этого растения с ягодами, все знают. А как он цветет? Поникшие крупные соцветия желтых цветов очень эффектны. Мы даже не поверили, что это барбарис. Приняли его за модный декоративный кустарник, внедряемый в практику озеленения.

Что касается цветников, то и тут об отсутствии ярких красок говорить не приходится. Упорно не сдаются тюльпаны, передав эстафету от ранних сортов поздним. Практически на каждом участке, где мы были в гостях, притягивали взгляд их яркие, зачастую оригинальные по форме бокалы – темно-малиновые, почти черные, лимонно-желтые, сочно-розовые …

Но даже рядом с признанными лидерами весенних композиций не теряется армерия, пора цветения которой приходится как раз на конец мая – начало июня. Это низкорослый многолетник, образующий плотные подушки и радующий яркими розовыми цветами. Если вовремя делить разрастающийся куст, то можно получить эффектный цветочный бордюр. Уместна армерия на каменистых горочках, в миксбордерах.

А самое-то главное – зацвели аквилегии! Эта оригинальная цветочная культура имеет массу преимуществ: она разнообразна по расцветке, оригинальна, неприхотлива.

…В неброской красоте начала лета есть своя прелесть. Она достойна кисти художника не меньше, чем парадность ярких пышных георгин или общепризнанная роскошь роз.