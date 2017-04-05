Письмо доверили Ильичу

Пионеры 60-х ищут свое послание потомкам

Полвека назад пионеры и подумать не могли, что их послание потомкам «застрянет» в камне

В редакцию «В» обратилась читательница Ольга Белова и рассказала, как 19 мая 1967 года, в День пионерии, она вместе со своими одноклассниками присутствовала на торжественной закладке «капсулы времени» у памятника Ленину на привокзальной площади Владивостока. Пионеры 60-х завещали вскрыть их послание через 50 лет, в мае 2017-го.

– Настроение было праздничное, а само событие казалось настоящей фантастикой, – вспоминает Ольга Анатольевна. – Ведь наше послание прочитают пионеры XXI века! И вот полвека прошли. В минувшую субботу, 21 мая, у памятника Ленину торжественно приняли в пионеры школьников со всего Приморья, но никакой капсулы не достали. Хотелось бы узнать: сохранилась ли она? Ведь памятник не раз подвергался реставрации...

Ленин поднялся выше

Действительно, бронзового Ильича, установленного прямо на привокзальной площади 7 ноября 1930 года, спустя 40 лет переставили.

– В 1970 году в связи с необходимостью расширения привокзальной площади памятник был реконструирован и перенесен на 20 метров вверх по западному склону, – поясняет член ученого совета по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук Валентин Аникеев. – Тогда же по проекту архитектора Юрия Траутмана был видоизменен и пьедестал.

Позже, в мае 2012-го, администрация Владивостока провела еще одну серьезную реконструкцию памятника. Была сделана вертикальная облицовка постамента и клумб, уложены гранитная брусчатка и бордюры, установлены фонари, частично смонтированы ступени. Саму скульптуру тоже привели в порядок: специальными моющими средствами удалили загрязнения и следы окисления, вернув статуе естественный бронзовый блеск.

Комсомольцам повезло больше

В 60-е годы в СССР проходило всесоюзное движение по закладке в памятники Ленину капсул с посланиями, адресованными молодежи будущего. Во Владивостоке закладки проводились дважды: в 1964 году комсомольцы оставили свое обращение к комсомольцам 1984-го, о второй, пионерской, нам рассказала Ольга Белова.

Комсомольское послание, как и было запланировано, изъяли в 1984 году, после чего передали его на хранение в музей имени Арсеньева. В частности, там звучат такие слова: «Наше Завтра стало твоим Сегодня. Мы знаем: тебе будет трудно представить, каким он был, Владивосток 60-х (…), о том волнении и радости, с которыми строили мы Большой Владивосток – этот прекрасный солнечный город, взметнувшийся к вершинам сопок. Мы, молодежь, щедро отдаем городу свою силу, мечты, любовь».

Строй другой, законы новые

А вот с пионерским посланием все не так просто. За 50 лет изменились и общественный строй, и законы. Памятник Ленину теперь является объектом культурного наследия федерального значения, и попытка извлечь из него капсулу будет признана вандализмом.

– Данный объект культурного наследия находится в собственности Владивостокского городского округа, – уточняет начальник отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры администрации города Светлана Москвитина. – Все работы, связанные с реконструкцией памятника, должны финансироваться из городского бюджета. Но в рамках программы «Развитие культуры города Владивостока» на 2014–2019 годы это не представляется возможным. Разрешение на проведение подобных работ (производственная реставрация) дает Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края.

Несмотря на все это, приморские коммунисты не оставляют надежды извлечь и прочитать послание пионеров.

– После реконструкции памятника мы не проверяли постамент на наличие капсулы, но, по имеющейся у нас информации, она там должна быть, – говорит Владимир Беспалов, член бюро комитета Приморского отделения КПРФ. – И раз на капсуле указан год, когда ее необходимо вскрыть и прочитать потомкам, мы это обязательно сделаем, каких бы усилий это ни стоило.

Первым шагом по освобождению «застрявшего» письма в будущее может стать наружное обследование основания памятника Ленину. Если будет обнаружено точное место закладки капсулы, коммунисты начнут борьбу за ее «освобождение».

Кстати

Послания потомкам – письма в будущее – в прошлом веке закладывались по всему миру. Для этого обычно использовалась металлическая капсула или иная емкость, которая закладывалась в основание строившихся зданий, объектов инфраструктуры, памятников. При закладке на капсуле указывали, через какое время ее необходимо вскрыть. К примеру, письмо пионерам «Артека» хранилось в международном лагере 40 лет и было вскрыто в 2000 году. Его подписали 1200 артековцев из всех республик СССР. В своем послании пионеры 1960-х предполагали, что в 2000 году все народы Земли будут жить в мире, люди – летать на Луну, а в «Артеке» уже будет свой космодром...



