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Грозит ли приморским хрущевкам участь московских?

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Грозит ли приморским хрущевкам участь московских?

Летом 1957 года вышло совместное Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О развитии жилищного строительства в Советском Союзе». Впервые в истории нашей страны началось массовое возведение многоквартирных домов. В народе их называли хрущевками, потому что одним из инициаторов жилищной программы был тогдашний лидер СССР Никита Хрущев.

Это буквально перевернуло жизнь миллионов семей, которые десятилетиями ютились в бараках и коммуналках. Всего за четверть века от Калининграда до Владивостока было построено около 290 млн кв. м жилплощади, что составило 10 % всего жилищного фонда государства. Благодаря строительному буму впервые удалось хоть как-то решить самый злободневный на ту пору вопрос – квартирный.

Плохонькая, но своя

Сделать новоселья массовыми удалось благодаря основательному снижению себестоимости стройматериалов и работ. Ведь жилые дома собирали наподобие конструкторов: пятиэтажки (а для большей этажности уже требовались лифты, что удорожало строительство) возводились из готовых домостроительных конструкций. Квартирки были тесными и не очень уютными, зато там имелся собственный совмещенный санузел. И, главное, жилье людям давали бесплатно.

Во Владивостоке масштабная стройка началась в 1958 году. Первые жилые массивы по типовым проектам стали возводить на улицах Спортивной и Олега Кошевого, в Морском и Минном городке. Немного позже стали расти микрорайоны на Первой и Второй Речке, на проспекте 100 лет Владивостоку и на побережье бухты Тихой, в Куперовой пади и на полуострове Шкота.

И вот спустя 60 лет эра хрущевок стала подходить к концу. Пока, правда, только в Москве. Из бюджета столицы в нынешнем году на снос дряхлых пятиэтажек предполагают потратить 96,5 млрд рублей. Однако этих средств может не хватить – мэрия Москвы собирается обратиться за помощью к федеральному правительству. Сейчас для жителей сносимых хрущевок готовят программу льготной ипотеки, а сами они разделились на два лагеря – согласных на переезд и не желающих покидать насиженные малогабаритные гнезда.

Пока это лишь пилотный проект в нашей стране. Но вот уже председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что программа по реновации жилищного фонда может распространиться на все регионы России.

Пятиэтажки городу к лицу?

Своим мнением о роли пятиэтажек в судьбе Владивостока, о шансах на реконструкцию всего фонда хрущевок или снос хотя бы ветхих домов корреспондент «В» попросил поделиться профессора кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ кандидата архитектуры Павла Казанцева.

– Никто не спорит, что послевоенный бум строительства очень выручил жителей Владивостока. Но эти дома еще и стали неким архитектурным украшением нашего города, – утверждает Павел Анатольевич. – Когда выбирали этажность первой волны массовой индустриальной застройки, вряд ли кто думал о ландшафте и климате Владивостока. На первом плане были вопросы цены строительства и сроков сдачи. Стоимость квадратного метра в пятиэтажной застройке была заметно ниже, чем в сталинских строениях.

Но именно пятиэтажные дома оказались сомасштабными нашим сопкам и прекрасно вписались в городской рельеф. Застроенные пятиэтажками склоны и распадки сохраняли свой силуэт, здания не выходили за ветровую тень* водоразделов, а их небольшая высотность позволяла проникать во дворы даже низкому зимнему солнцу. Более того, именно здания в пять этажей в умеренной полосе могут быть полностью укрыты зелеными насаждениями. Как это и произошло во многих районах нашего города: кроны деревьев, высаженных когда-то новоселами, сегодня дотянулись до уровня пятого этажа. Муссонные ветра скользят по кровлям домов и кронам деревьев, и во дворах – в сравнении с придомовыми территориями построенных в 80-х девятиэтажных «крейсеров» – тихо и комфортно.

Есть и другой положительный эффект застройки средней этажности: жители квартир до 5 – 6-го этажей остаются «сопричастными» событиям, происходящим во дворе их дома. Обитатели квартир выше 7 – 9-го этажей, как показали обследования массовой застройки, заметно реже выходят прогуляться во двор и, как правило, не воспринимают пространство придомовой территории как свое.

Вот по этим причинам не все так плохо в пятиэтажной застройке.

Наш удел – реконструкция

– Павел Анатольевич, но если хрущевки прижились во Владивостоке, то как можно избежать сноса домов, которым уже более полувека?

– Об их сносе в нашем городе речи нет и не может быть в ближайшее десятилетие. Нет средств ни на демонтаж зданий, ни на переселение их обитателей в другое жилье, да и самого жилья тоже нет. И заменить его пока что нечем. У города таких денег нет.

Поэтому российскому правительству надо очень внимательно оценить возможность реконструкции этих жилых домов: надстройки мансард, пристройки эркеров, расширяющих жилое пространство квартир в существующих зданиях, дополнительное утепление наружных стен, замену витражей на энергосберегающие. При надстройке мансард, допустим, использовать солнечные технологии. Например, на кровлях пятиэтажек могут быть размещены солнечные водяные коллекторы. Инсолируемой площади кровли пятиэтажного дома вполне хватит для его обеспечения автономным горячим водоснабжением, исключая наш туманный июнь.

В первую очередь возможность реконструкции надо рассмотреть в отношении кирпичных пятиэтажек, например, в районе Минного городка. Что касается домов из керамических блоков, например, на проспекте 100 лет Владивостоку, то здесь надо очень тщательно оценить состояние самой кладки. Особенно цементно-песчаного раствора в домах, выходящих на побережье. То же самое касается и панельных пятиэтажек. Постоянное воздействие влаги на стены домов, характерные для города суточные циклы замораживания-оттаивания увлажненных конструкций зимой и, как результат, протекающие швы панельных зданий – все это могло негативно сказаться на несущих способностях наружных стен. Но здесь нужна тщательная экспертиза состояния несущих конструкций зданий. И если реконструкция невозможна, необходимо волевое принятие решения о демонтаже отслуживших свой срок домов.

– А как быть с жильцами? В Москве по этому поводу уже конфронтация началась, даже парламент и либеральная оппозиция подключились. Ведь люди не хотят покидать обжитые районы.

– Конечно, этот вопрос требует отдельного решения. В какие дома переселять жителей сносимых зданий – в высотные башни? Или лучше сформировать высокоплотную застройку средней этажности, более гуманную и сомаштабную человеку и ландшафту города? Это должно стать предметом тщательного анализа и обсуждения застройщиками, специалистами и горожанами. Пока, насколько я знаю, масштабной экспертизы пятиэтажной застройки не было. Поэтому и о реальном состоянии конструкций пятиэтажек судить сложно.

Хорошо забытое старое

– И последний вопрос, так сказать, на отдаленную перспективу. Что вы, как специалист, могли бы конкретно предложить построить на том месте, где сейчас стоят хрущевки?

– Не претендуя на обзор всех возможных инноваций, мы можем предложить Владивостоку набирающую сегодня в мире популярность сезонно– или погодоадаптируемую архитектуру. Другими словами, следуя поговорке «все новое – это хорошо забытое старое», надо широко использовать местные природные материалы, сохраняющие не только тепло зимой, но и прохладу в помещениях даже в самую влажную, душную погоду. Такие материалы ранее, до середины XIX столетия, активно применялись в строительстве.

На кафедре архитектуры и градостроительства университета просматриваются и просчитываются разные варианты будущего жилищного строительства. В каких новостройках жить в будущем – в малоэтажной террасной застройке, многоэтажных солнечных комплексах или в домах-лентах средней этажности, решать горожанам.

Пока могу только для ознакомления представить читателям «В» предложения студентов-архитекторов ДВФУ. Что-то из этого вполне может прийти на смену пятиэтажкам шестидесятилетней давности.

P. S. Когда верстался номер, из Госдумы пришло сообщение, что обсуждается еще одна проблема, которая характерна только для Дальнего Востока. Речь идет о сейсмоустойчивости зданий. Депутаты предлагают вместо реализации программы сейсмоукрепления сносить старые жилые дома и на их месте строить новые. Деньги для демонтажа старых и строительства новых зданий планируют заложить в бюджет.

* Ветровая тень – пространство, находящееся на подветренной (по отношению к преобладающим в данной местности ветрам) стороне какого-либо горного хребта, отдельной вершины, дюнной гряды и т.п., характеризующееся резким уменьшением скорости ветра.

   

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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Грозит ли приморским хрущевкам участь московских?
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