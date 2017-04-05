Внимание: новые дорожные знаки

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока уведомляет о введении запрета на остановку и стоянку автотранспортных средств по улице Гульбиновича в Первомайском районе.
Запрещающий знак 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» будет установлен на ул. Гульбиновича в районе дома № 6 на ул. Черемуховой. Кроме того, здесь же установят дорожный знак 3.2 «Движение запрещено», который ограничит въезд на территорию Первомайского районного суда, уточняет пресс-служба мэрии.
Как объяснили в управлении дорог и благоустройства администрации города, работы по установке запрещающих знаков проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда, а также в рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности.
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