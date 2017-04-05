Уличные лестницы становятся безопаснее

Вместо старых, разрушенных временем лестничных маршей во Владивостоке устанавливают новые конструкции, которые будут оборудованы поручнями для безопасности горожан, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, в настоящее время работы ведутся на восьми объектах Первомайского района: на ул. Сафонова, 20 (в районе аптеки), от домов № 18 и 20 на ул. Сафонова к остановке общественного транспорта «Сафонова», от дома № 25 на ул. 50 лет ВЛКСМ к остановке общественного транспорта «Фрегат», на ул. Часовитина, 21, Часовитина, 23, Гризодубовой, 61, Сафонова, 24 и 26, Калинина, 109, а также на проспекте «Красного знамени», 75 в Первореченском районе.

Напомним, что за последние годы в приморской столице отремонтировано около 800 лестничных маршей. Все они ведут от жилых микрорайонов к остановкам общественного транспорта, учреждениям образования и здравоохранения. Отметим также, что новые лестницы в соответствии с требованиями безопасности оборудуют леерами.