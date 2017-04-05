Каким дворам добавят комфорта?

Общественники утвердили перечень придомовых территорий, которые благоустроят в этом году

Почти полтора десятка дворов будет отремонтировано во Владивостоке в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование современной городской среды» и соответствующей муниципальной программы. Перечень объектов был утвержден на втором заседании общественной комиссии, которое состоялось в администрации города на минувшей неделе.

Как сообщил Григорий Пейхвассер, начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока, на реализацию программы по направлению «придомовые территории» в 2017 году выделено в общей сложности 58 млн рублей. Это средства бюджетов всех уровней – федерального, регионального и муниципального. Еще около 53 млн рублей заложено по этой же программе на восстановление общественных пространств.

Приоритет – самым проблемным

Напомним, что первый раз общественная комиссия заседала в начале мая. С того времени специалисты городской администрации подготовили дефектовочные ведомости и сметы на ремонт, в которые вошли работы по замене асфальтобетонного покрытия, установке бордюрного камня, лавочек и урн, а также монтажу наружного освещения. Для того чтобы совместно обсудить объем и виды работ, по возможности учесть пожелания жителей, специалисты выезжали на объекты будущего благоустройства и встречались с активистами домовых советов.

Исходя из примерной стоимости работ и суммы выделенного финансирования в текущем году, во Владивостоке планируют отремонтировать 14 придомовых территорий по следующим адресам:

– ул. Терешковой, 7;

– ул. Тунгусская, 63;

– ул. Тунгусская, 61;

– ул. Тунгусская, 65;

– ул. Морозова, 9;

– ул. 40 лет ВЛКСМ, 8;

– ул. Фирсова, 4а, 4, 6 (совместный проект на несколько многоквартирных домов);

– пр. 100 лет Владивостоку, 30б;

– пр. 100 лет Владивостоку, 30а;

– ул. Тунгусская, 46;

– ул. Тунгусская, 44;

– ул. Верхнепортовая, 64,

– ул. 50 лет ВЛКСМ, 17;

– ул. Кипарисовая, 18.

Напомним также, что за период подачи заявок на участие в программе благоустройства в этом году в администрацию города поступили 79 пакетов документов, 49 из них соответствовали условиям и были вынесены на общественное обсуждение. Для формирования адресного перечня придомовых территорий специалисты провели ранжирование заявок по сумме баллов. Каждый двор был оценен по нескольким критериям: продолжительности эксплуатации имущества многоквартирного дома, наличия элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), дизайн-проекта благоустройства придомовой территорий. В итоге первыми в списке на ремонт оказались наиболее проблемные дворы.

Что касается дворов, которые не вошли в перечень этого года, они войдут в список на 2018 год в качестве первоочередных претендентов.

Набережные станут еще красивее

Также в программу формирования современной комфортной среды по направлению «общественные пространства» были включены три территории. Это ландшафтно-парковая зона на острове Русском (набережная ДВФУ), сквер Адмирала Невельского (Корабельная набережная, 21) и участок на улице Набережной от перекрестка с улицей Светланской до поворота в Красноармейский переулок.

На заседании общественной комиссии было принято решение о создании рабочей группы, которая должна утвердить перечень планируемых работ на данных объектах. В нее вошли пять человек. Результаты своей деятельности рабочая группа предоставит в середине июня.