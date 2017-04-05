В чем преступление?

Действия Игоря Пушкарева, которые следствие вменяет ему в вину, подарили Владивостоку миллиард рублей

Московский городской суд продлил на три месяца меру пресечения временно отстраненному от должности главе Владивостока Игорю Пушкареву и директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову. Они будут находиться под стражей до 1 сентября. Также до 24 июня продлен домашний арест гендиректору компании «Востокцемент» Андрею Пушкареву.

Заседания суда, где рассматривались ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей, прошли в один день и мало чем отличались от предыдущих в содержательной части. По крайней мере, со стороны обвинения, которая опять привела знакомые всем доводы прошлогодней давности. Однако, по впечатлению присутствовавших (а среди них были не только участники процесса и родственники подсудимых, но и большое количество журналистов), чувствовалось всеобщее понимание того, что процесс имеет явную политическую подоплеку. Итог заседания мало у кого вызвал удивление – меру пресечения, несмотря ни на какие доводы защиты, продлевали по каждому ходатайству следствия.

Этот раз исключением не стал, но не у всех хватило сил невозмутимо сыграть свои роли. Даже судья позволил себе улыбнуться, когда обсуждалась точка зрения следствия о том, что Игорь Пушкарев, если его поместить под домашний арест, скроется от правосудия на вертолете или прибегнет к иным «бондиановским» трюкам. Глава же Владивостока, как и остальные обвиняемые, отстаивал свою невиновность с уверенностью в своей правоте и верой в правосудие.

С ярким подтекстом

Отметим, что на данном этапе расследование уголовного дела завершено. Объем материалов дела составил около 100 томов. Сейчас обвиняемые с ними знакомятся. Это обязательная процедура. Процесс мог бы идти быстрее, однако здесь темпы задает следствие: сколько оно предоставило томов за один день, столько обвиняемые и смогут прочесть. И следствие в силу разных причин не торопится. После ознакомления эти материалы будут переданы в прокуратуру и только затем в суд – для рассмотрения по существу.

– Уже в самом ходатайстве следствия указан политический подтекст всей этой истории, – прокомментировал ситуацию юрист Алексей Клецкин, – когда среди доводов, почему главу Владивостока нужно держать в изоляции, говорится, что он, находясь под домашним арестом, сможет раскачать политическую обстановку и дискредитировать органы исполнительной власти региона. Отмечу, что такова была мотивация для первого продления срока задержания. На протяжении года ничего не меняется.

По словам юриста, Верховный суд Российской Федерации однозначно определяет условия для продления меры пресечения в виде содержания по стражей.

– Согласно постановлению Верховного суда сторона обвинения, ходатайствующая о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, не должна ссылаться на те же основания, которые присутствовали при первоначальном ее избрании, – сообщил он. – Прошел год, и следователь практически слово в слово переписал прошлогоднее ходатайство. На мой взгляд, обвинение даже не старается. Зачем что-то выдумывать, когда все заранее предрешено?

Политолог Александр Шемелев заметил: несмотря на то что итог судебного заседания был довольно предсказуем, Игорь Пушкарев каждым жестом, улыбкой и интонацией показывал твердую уверенность в своей невиновности.

– Если взглянуть на то, как ведут себя на заседаниях другие фигуранты резонансных уголовных дел, тот же экс-губернатор Сахалинской области Хорошавин или экс-полковник Захарченко, и сравнить их с Игорем Пушкаревым, то получим два разных отношения, две позиции. Игорь Пушкарев не сломлен, он улыбается фотографам и операторам, словно через объективы камер смотрит в глаза инициаторам этого процесса: не добьетесь! Я буду всем жителям Владивостока доказывать свою невиновность!

Дело есть, а ущерба – нет

В своей речи на майском заседании Мосгорсуда Игорь Пушкарев указал на самые абсурдные, по его мнению, моменты, изложенные следствием.

– Я ознакомился с 55 томами дела из 100, – сообщил глава Владивостока. – Я постоянно прошу, чтобы приносили больше документов, папок, дисков, чтобы мы могли ознакомиться с большим объемом материалов, но следствие этот процесс затягивает. Полагаю, что это происходит потому, что у них еще не все готово, не все прошито, пронумеровано или просто у них нет времени и они еще не написали обвинительное заключение. За год-то уже можно было подготовиться.

Но не об этом речь. Из всего, с чем я ознакомился, вижу только подтверждение своей невиновности. В постановлении говорится, что я нанес ущерб городу Владивостоку, однако через 10 месяцев выходит постановление, что никакого ущерба нет. Не только ущерба материального, но даже не нанесен ущерб деловой репутации. Казалось бы, все – нужно снимать с меня все обвинения. Но нет. Теперь следствие считает, что нанесен ущерб муниципальному предприятию. Однако в материалах дела, с которыми мы уже ознакомились, есть допросы руководителей МУПа, главного бухгалтера, есть отчеты проверки бухгалтерской отчетности, акты проверки Счетной палаты после моего задержания, имеются отчеты и справки руководства, где сказано, что МУП «Дороги Владивостока» от деятельности с «Востокцементом» получило только прибыль.

На сегодняшний день МУП не является должником ни перед кем. Более того, в материалах дела есть запись моего разговора с Лушниковым, где говорится, что МУП не понесет никакого ущерба и убытка, как и город. Единственный, кто понесет убыток, – «Востокцемент», то есть моя семья. Я осознанно шел на этот поступок. На тот момент, когда я работал, я старался быть лучшим руководителем, чтобы меня поддерживали люди, потому что именно они за меня голосовали. Я также обращался к членам своей семьи, которые мне помогали.

Я уже год не видел своей семьи, мне четыре раза предоставили возможность поговорить через стекло со старшим сыном. Я жену вижу только на заседаниях, младшего сына я не видел вообще год. У Лушникова родился младший ребенок после ареста, он его не видел никогда. За что?! Никаких доказательств нашей виновности нет. Есть только предположения. Более того, постановление руководителя следственных органов подтверждает, что 10 месяцев следствие утверждало одно, а потом оказалось совершенно другое. То же будет и с МУПом, и со взяткой, и со всем...

Но моя жизнь проходит. Я нахожусь в СИЗО и не имею возможности ни с кем общаться. Более того, когда я езжу в автозаке, люди из других СИЗО мне рассказывают, что они могут звонить по телефону, общаться в WhatsApp и так далее. У нас такой возможности нет. А что будет, если мы и дальше будем так медленно знакомиться с материалами дела? Позвольте мне общаться с детьми и измените меру пресечения на домашний арест. Целый год никаких оснований, я невиновен, все материалы только подтверждают это. За что я должен сидеть в изоляции и лишен общения с детьми?

Перелом в отношении

Подчеркнем, что майское заседание Мосгорсуда широко транслировалось в СМИ. Показательно вот что: если год назад подобные «заметки с полей» собирали большой урожай негативных и порой оскорбительных комментариев (надо отметить, что с такой реакции стартует практически любой громкий судебный процесс), то сегодня перелом в общественном мнении очевиден. Многие жители Владивостока, понимая политический подтекст истории и видя очевидные промахи, которые обвинение допускает и отказывается признать, уже сочувствуют братьям Пушкаревым и Андрею Лушникову и поддерживают их.

– Во время суда был перерыв, – отметил Александр Шемелев. – По словам журналистов, которые в это время там присутствовали и видели родственников, адвокатов, следователей, слышали их разговоры, все речи сводились к одному: всем было понятно, что дело шито белыми нитками. Следователь прячет глаза, адвокаты улыбаются, корреспонденты разных СМИ обсуждают театральный характер процесса. И еще один момент: власть во Владивостоке, как и в любом городе, не сильно любят. Но чем дальше ведется этот процесс, тем сильнее у наших людей возникает чувство несправедливости. Это задевает. Многие люди просто проникаются уважением к мэру. Молодец мужик, держится. А мэр стоит и улыбается. Он в своей правоте уверен и готов добиваться правосудия.

Город не пострадал, а выиграл

Эксперты также останавливают внимание на том, что нового удалось узнать в ходе судебного заседания.

– Один из основных моментов, которые мы узнали из заседания Мосгорсуда, – это то, что администрация Владивостока перестала быть пострадавшей стороной, – рассказал журналист Андрей Калачинский. – И это странно. Сначала следствие твердо настаивало на том, что действия Игоря Пушкарева нанесли ущерб конкретно городу Владивостоку. Теперь же оказывается, что нет.

– На мой взгляд, таким образом следствие не столько пытается разобраться в деле, сколько обрубить доступ администрации Владивостока к материалам дела, а также отобрать у нее право представлять доказательства и заявлять ходатайства, – считает Алексей Клецкин. – Отмечу, что главу Владивостока обвиняют в совершении экономического преступления, которое должно быть аргументировано серьезными документами. Всеми необходимыми документами обладает администрация Владивостока, ведь именно через нее велось экономическое взаимодействие между лицами, фигурирующими в деле. И теперь сторону, которая может объективно показать, как все было на самом деле, отстранили от процесса.

Александр Шемелев проследил за эволюцией ущерба, который, по версии следствия, нанес городу Игорь Пушкарев.

– Дело начиналось с космических цифр, – напомнил Шемелев. – В материалах фигурировала задолженность МУП «Дороги Владивостока» перед «Востокцементом» на сумму, превышающую 800 миллионов рублей. Задолженность, которая была полностью прощена и которую, подчеркну, никто и не собирался взыскивать. Часто говорят: что же, Пушкарев такой умный и компания, принадлежащая его братьям, простила долг только после возбуждения уголовного дела. Перед тем как заявлять такое, советую изучить матчасть. Фактически списание суммы долга произошло еще до возбуждения уголовного дела. «Востокцемент» ни разу не подавал в суд на взыскание долгов. Сроки давности для подачи таких заявлений в суд истекали, и «Востокцемент», понимая, какая это нагрузка будет на МУП и на бюджет города, не обращался в суд за абсолютно законными деньгами. Это была чистой воды благотворительность. Согласитесь, ну что за глупость – придумать такую преступную схему, когда вы заранее знаете, что не только не получите ни копейки, но еще и подарите миллиард рублей. В чем тогда смысл преступной деятельности?

Также приморские эксперты обратили внимание на новое обвинение в адрес Игоря Пушкарева. В марте главу Владивостока обвинили дополнительно в том, что он якобы получал взятки от своего брата, Андрея Пушкарева, за то, что отдавал выгодные муниципальные контракты «Востокцементу».

По мнению Александра Шемелева, к данному обвинению возникают как минимум два серьезных вопроса. Во-первых, под взяткой в данном случае подразумевается не конкретная и зафиксированная передача средств, а внутрисемейные отношения в принципе. Иными словами, даже подарок племяннику – сыну Игоря Пушкарева – в данной системе координат следствие готово расценить в качестве взятки, а не в качестве проявления родственных чувств.

И второе – самое главное: должен быть преступный умысел. Действия Игоря Пушкарева привели только к тому, что «Востокцемент» подарил МУП «Дороги Владивостока» и в конечном счете городу стройматериалов почти на миллиард рублей. Подарил – по факту – еще до возбуждения уголовного дела. В данных условиях заподозрить главу приморской столицы в преследовании корыстных целей просто невозможно.

– Мы должны подождать и посмотреть, как пойдет судебный процесс, – подытожил Андрей Калачинский. – Скорее всего, по существу предъявленных обвинений суд будет разбираться уже в сентябре. И произойдет это во Владивостоке. Надеюсь, что заседания будут открытыми.

Напомним, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

P. S. Защита временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева обжалует решение о продлении ареста. Об этом сообщил РИА VladNews его адвокат Александр Высоцкий. Он отметил, что апелляционная жалоба подана в понедельник.

Также апелляцию на продление срока содержания под стражей подал и адвокат директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова.

Тем временем

Во Владивостоке продолжается судебный процесс над охранниками Андрея Пушкарева, которые обвиняются в нанесении побоев в июне 2016 года командированному во Владивосток журналисту программы «Честный детектив» (ВГТРК) Павлу Брыкину и воспрепятствовании его профессиональной деятельности.

Предпоследнее заседание по данному делу состоялось 19 мая во Фрунзенском суде Владивостока. Как отметила сторона защиты, воспрепятствование профессиональной деятельности подразумевает принуждение от распространения уже имеющейся у журналиста информации. Однако в данном случае охранникам Андрея Пушкарева вменяется воспрепятствование распространению информации, которой в спорный момент у Павла Брыкина не было. А значит, нет и оснований для обвинения и осуждения.

На заседании 19 мая в прениях уже высказался гособвинитель: он просил для подсудимых 2,5 года лишения свободы условно.

Следующее заседание будет последним: 1 июня с 8.30 во Фрунзенском суде Владивостока стороны обменяются репликами и подсудимые скажут свое последнее слово, а в 15.00 запланировано оглашение приговора судьей.

Сам журналист на заседания суда традиционно не является.

Как уже сообщал «В», в начале мая в качестве свидетеля защиты был допрошен старший следователь ГУ по расследованию особо важных дел СКР Дмитрий Горелов. Он рассказал о своем видении событий. Как пояснил следователь Горелов, находившийся во Владивостоке в то время в командировке, Павла Брыкина он видел раньше и знал по профессиональной деятельности на телевидении в качестве журналиста. Однако лично они знакомы не были. Что касается конфликта, послужившего причиной судебного разбирательства, свидетель отметил, что он видел, как двое мужчин перед зданием УФСБ Приморья на улице Алеутской во Владивостоке не дают Брыкину снимать на видео Андрея Пушкарева (о съемке свидетель сделал вывод по движениям). Как отметил свидетель, физического воздействия на Брыкина он не видел, журналист не падал и ему никто не угрожал.

Напомним, что у «избитого» журналиста из травм через несколько часов после «побоев» судмедэксперт нашел только 1–3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене – и ничего более.

Стоит отметить, что нынешнее судебное разбирательство – это не первый процесс корреспондента канала «Россия» Павла Брыкина против «агрессоров», мешающих его журналистской деятельности: летом 2014 года он уже заявлял о нападении на него двух неизвестных возле здания СКР в Москве. И в том деле также фигурировал синяк на колене Брыкина. Это дело 2014 года закончилось ничем.