Титул «Мисс Санрайс» достанется лучшей

Конкурс красоты, организованный «8-м каналом», объявляет дополнительный кастинг

Отборочный этап конкурса красоты «Мисс Санрайс» прошел 27 мая на площадке SunRemoHall. Пятьдесят представительниц прекрасного пола боролись за возможность стать частью поистине масштабного проекта, ведь победительница получит не только корону королевы красоты, но и внушительный денежный приз.

Отметим, что конкурс «Мисс Санрайс» проходит уже не первый год и собирает самых красивых и амбициозных девушек не только из Владивостока, но и со всего Приморского края. Организатором проекта выступает «8-й канал» совместно с модельным агентством Astra Models.

Первый кастинг состоял из трех туров. Сначала красавицам предстояло сказать несколько слов о себе. Вероятно, волнение было столь велико, что не все девушки справились с этим, в общем-то, несложным заданием. «Я не знаю, что рассказать о себе», – честно призналась одна из участниц.

По итогам самопрезентации жюри определило группу девушек, которые прошли в следующий тур – выход в купальниках. Эта часть отборочного этапа, по словам участниц, была наиболее простой, хотя им предстояло не только продемонстрировать фигуру, но и показать навыки дефиле. Впрочем, здесь почти все проявили настоящий профессионализм, и это не случайно: участвовать в подобных проектах обычно решаются девушки, уже имеющие опыт работы моделью. Особенно приятно было увидеть на подиуме новые лица, хотя именно эти участницы волновались больше всех.

Завершал кастинг танцевальный тур: девушки демонстрировали пластику и хореографическую подготовку. Разумеется, и это для большинства не стало сложным испытанием.

По итогам отборочного этапа жюри вынесло вердикт: как и в прошлом году, решено объявить дополнительный кастинг. По условиям проекта блистать на конкурсе красоты «Мисс Санрайс» должны 12 девушек в возрасте от 16 до 25 лет. На предварительном же этапе судьи выбрали только восемь прекрасных финалисток. Вот их имена: Кристина Сазонкина, Екатерина Мишарева, Елизавета Ефремова, Алина Пухова, Есения Макитра, Анна Ровзеюк, Анна Зыбина, Полина Ракицкая.

По окончании кастинга девушки, конечно же, поделились впечатлениями. Как отметила одна из них, проект «Мисс Санрайс» – это невероятная возможность открыть для себя что-то новое, выйти из зоны комфорта и получить незабываемые эмоции.

Полуфинал конкурса пройдет 22 июля в казино Tiger de Cristal.