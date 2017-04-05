Отличница, комсомолка, спортсменка. И просто красавица

Дорогая редакция! Ваша акция «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!» уже рассказала о многих прекрасных девушках и женщинах советского времени, вот и я хочу рассказать о своей бабушке Людмиле Афанасьевне Козюльковой.

Она родилась в 1926 году в Сибири, в небольшом городке Колпашево на берегу Оби. На ее юность пришлись трудные военные годы, поэтому она так ярко помнит День Победы – бабушка всегда называла его днем счастья и скорби.

В 1946 году Людмила поступила в институт в Томске – учиться на инженера связи. Студенткой она была такой, как героиня знаменитого гайдаевского фильма: отличница, комсомолка, спортсменка – занималась легкой атлетикой, плаванием. Вот на снимке она, первокурсница, в Москве на стадионе в составе своей команды по легкой атлетике. Посмотрите, какие красивые фигуры у девушек, стройные, ладные, даже не самой хорошо пошитой спортивной формой этого не скрыть.

А уж какая красавица была! Вот, смотрите, Людмила на пятом курсе института: эффектная прическа, тонкие черты лица, соболиные брови...

По окончании института молодой инженер-связист приехала работать на Дальний Восток, в Комсомольск-на-Амуре. Вместе с ней приехали и подруги-сокурсницы. В первые же дни они сходили в ателье и сделали снимок на память. В то время, в 1952 году, инженерам связи полагалась форма, вот они и запечатлели себя при параде. Обратите внимание, что ни одну из красавиц китель с погонами не портит, а лица какие – возвышенные, ясные. Губы подкрашены в меру (не по рангу, считалось, яркая помада при форме), брови аккуратные – вразлет, тонкие, но четко очерченные.

В Комсомольске-на-Амуре Людмила нашла свою любовь, молодого инженера Виктора, родила двух замечательных дочерей. 26 лет она отработала на транспорте инженером связи. Людмила Афанасьевна всегда следила за собой и за модой, носила красивые прически, любила классические фасоны и ткани с принтами. Вот фото, сделанное на работе, на нем бабушка с коллегой – обратите внимание, какие симпатичные платья.

Сегодня моей бабушке 90 лет, она бодра духом, молода душой – совсем как на ее любимом снимке, где она в пиджаке с высокими плечами, как было модно в 50-х, стоит у дерева. Юная, красивая, счастливая...

P.S. Дорогие читатели! Акция «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!» остается бессрочной. Напоминаем, что фотографии и рассказы о своих мамах и бабушках, а также о себе (если ваша молодость пришлась на 50–70-е годы) вы можете присылать по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, газета «Владивосток», акция «В». Или на электронный адрес: news@vladnews.ru. Фото при необходимости мы вернем.