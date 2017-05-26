У леопардов грифа спасли

В национальном парке «Земля леопарда» спасли раненого черного грифа, который был обречен на верную гибель в дикой природе, сообщила пресс-служба нацпарка.

Черный гриф – одна из крупнейших хищных птиц мира и самая крупная в России, уникальный санитар леса, такое же редкое животное, как тигр или леопард. Краснокнижное пернатое было обнаружено недалеко от населенного пункта Бамбурово, в границах территории национального парка. Гриф не мог самостоятельно взлететь из-за поврежденного крыла, на котором отсутствовали маховые перья.

Сотрудники «Земли леопарда» приняли решение временно изъять хищника редких кровей из дикой природы, передав его в Центр реабилитации и реинтродукции тигров (ПРОО «Центр «Тигр») в Алексеевке. После тщательного осмотра птице оказали необходимую ветеринарную помощь и поместили ее в вольер. Для большей эффективности лечения был составлен специальный рацион. Вскоре после обретения временного дома благородная птица получила от сотрудников центра имя Бамбур.

Следующий этап работы по спасению черного грифа – сбор средств на кормление и реабилитацию редкой птицы.

Помочь оказавшейся в беде птице могут все желающие во время оригинальной акции «В ритме природы», инициатором которой выступили сотрудники ФГБУ «Земля леопарда». Для сохранения жизни черного грифа и других редких животных во Владивостоке 3 июня состоится благотворительная зумба-фитнес-вечеринка.