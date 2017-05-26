Посмотрят на водоросли молодые ученые

Новостная лента
Май, 27 суббота
16:32
Игорь Пушкарев выступил в суде Эксклюзив
16:32
Дневник девушки: Что такое эффект йо-йо? Эксклюзив
16:11
Приморский картонный комбинат оставил сотрудников без зарплаты
15:50
Итоги сезона и учебного года подвели фигуристы спортивного клуба "Полюс" Видео
15:04
Для несовершеннолетних осужденных в Приморье прозвенел последний звонок
14:35
Жители Владивостока получают документы на интеллектуальную собственность Видео
14:07
Карманницу задержали в Приморье
13:21
В школах Владивостока прозвенел последний звонок Видео
13:12
Осужденные устроили бои без правил в ИК в Приморье
13:09
Баста отжег во Владивостоке Видео
12:59
В начале рабочей недели во Владивостоке будет солнечно и жарко
12:25
Безответственность и жестокость: причины и решения проблем бездомных животных во Владивостоке Видео
11:48
Ученые Владивостока разработали новую методику лечения нарушения свертываемости крови
11:29
Во Владивостоке выбрали "Предпринимателя года" Видео
11:03
Спасенному тигренку в Приморье дали имя
10:29
Выходные в Приморье будет теплыми и сухими
10:07
Игорь Пушкарев: Для меня важно доказать свою невиновность
10:02
Гороскоп на 27 мая
09:15
Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко
08:01
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
06:56
МФЦ Приморья выходят на новый уровень обслуживания
05:04
Более пяти тысяч юношей и девушек познакомили с особенностями рынка труда Приморья
04:32
Ученые раскрыли тайну корабля пришельцев в Антарктиде Видео
03:06
Более 160 коров голштинской породы завезли в Приморье из Венгрии
02:33
Создано первое в мире электронное надгробие Фото
01:14
Call-центр открыт еще в одном лечебном учреждении Приморья
00:03
Хакеры придумали, как взломать компьютер, используя видеоролики
Май, 26 пятница
23:31
Более 70 тысяч литров контрафактного алкоголя уничтожили в Приморье
22:16
За пользователями Android следят их же приложения
21:32
Продукты питания Приморья завоевывают рынок Республики Корея
20:26
В Подмосковье младенец утонул во время купания в ванночке
19:39
Отчётный концерт детских творческих коллективов учреждения культуры «Традиции и современность» пройдёт во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4137 (76) от 26 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Успешным бизнесом руководит молодежь
Первоочередные объекты для ремонта определяют с помощью мониторинга
Не вернулся из боя…
На площади – ярмарочные дни
Парому подтвердили легитимность
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Подробности

Посмотрят на водоросли молодые ученые

В начале мая владивостокцы были немало озадачены: вода у берега Спортивной гавани окрасилась в оранжевый цвет. Версии, что случилось, выдвигались разные – от разлива таинственных химикатов, который некие злодеи провели под покровом ночи, до вариантов типа «загнила вода».

На самом же деле в воде просто цвели морские микроводоросли. Это природное явление как раз сейчас изучают молодые ученые в рамках международной конференции «Научно-технологические разработки в области изучения и мониторинга морских биоресурсов».

Простые и точные методы молекулярной диагностики «цветений» вредоносных микроводорослей – одно из самых быстроразвивающихся сегодня направлений в науке, сообщила пресс-служба океанариума. Со студентами и молодыми учеными ДВФУ и Национального научного центра морской биологии работал доктор Сатоши Нагаи, возглавляющий группу геномики окружающей среды в Национальном научно-исследовательском институте рыбного хозяйства в японском городе Иокогама.

Микроводоросли, окрашивающие воду у берегов Приморья, нетоксичны, а вот в Японии, Китае, Южной Корее участились случаи отравления морскими продуктами. Такая же проблема наблюдается и в штате Флорида в США. В последние десятилетия это бедствие приобретает мировой масштаб. Наблюдается массовая гибель рыбы и других обитателей Мирового океана, причем выжившие во время цветения воды гидробионты могут быть опасными в том числе и для человека. Ведь в них концентрируется яд. Ущерб терпят морские хозяйства, расположенные не только в тепловодных морских бассейнах, но и в холодных водах, например в Норвегии. 

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Успешным бизнесом руководит молодежь
Успешным бизнесом руководит молодежь

Названы имена лучших предпринимателей Владивостока

Не вернулся из боя…

Восточный военный округ понес еще одну боевую потерю.

Первоочередные объекты для ремонта определяют с помощью мониторинга
Первоочередные объекты для ремонта определяют с помощью мониторинга

Качество ремонта дорог и реконструкции подпорных стен в приморской столице проверил исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов, сообщили в пресс-службе мэрии.

На площади – ярмарочные дни
На площади – ярмарочные дни

Сегодня, 26 мая, и завтра, 27 мая, на центральной площади Владивостока развернется продовольственная ярмарка, сообщили в пресс-службе администрации города.

Парому подтвердили легитимность

Паром ManGyongBong, выполняющий рейсы между северокорейским Раджином и Приморьем, в четверг прибыл во Владивосток.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4136

Туристов заманивали экологией и самобытностью
«Хаятт» впишет Приморье в долговую историю
В Минный городок запустили скоростные корабли
Школе скажут прощай
Чаще всего «скорую» вызывают в случае внезапной болезни
Рыбаки начнут форум в «Белом доме», завершат – в отеле «Хендэ»

газета
газета "Владивосток" № 4135

Молодой семье квартиру со скидкой
Море – тоже доступная среда
Святые с соседнего двора
Чудо-юдо рыба-арт
Пока тигр ушел на охоту...
Самый теплый день весны... уже прошел

газета
газета "Владивосток" № 4134

«Луч» сменил прописку?
Лето – сезон библиотек
Из высаженных сосен устроят бонсай
В Охотоморье сгорел приморский траулер
Корейцы предлагают построить холодильные склады
Палаточные лагеря обяжут обзавестись пожарной дружиной

газета
газета "Владивосток" № 4133

Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Птичий грипп не пустили на прилавки
Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая
Город готовится к очередному отопительному сезону
Школяры закрепили теорию практикой