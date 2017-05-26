Посмотрят на водоросли молодые ученые

В начале мая владивостокцы были немало озадачены: вода у берега Спортивной гавани окрасилась в оранжевый цвет. Версии, что случилось, выдвигались разные – от разлива таинственных химикатов, который некие злодеи провели под покровом ночи, до вариантов типа «загнила вода».

На самом же деле в воде просто цвели морские микроводоросли. Это природное явление как раз сейчас изучают молодые ученые в рамках международной конференции «Научно-технологические разработки в области изучения и мониторинга морских биоресурсов».

Простые и точные методы молекулярной диагностики «цветений» вредоносных микроводорослей – одно из самых быстроразвивающихся сегодня направлений в науке, сообщила пресс-служба океанариума. Со студентами и молодыми учеными ДВФУ и Национального научного центра морской биологии работал доктор Сатоши Нагаи, возглавляющий группу геномики окружающей среды в Национальном научно-исследовательском институте рыбного хозяйства в японском городе Иокогама.

Микроводоросли, окрашивающие воду у берегов Приморья, нетоксичны, а вот в Японии, Китае, Южной Корее участились случаи отравления морскими продуктами. Такая же проблема наблюдается и в штате Флорида в США. В последние десятилетия это бедствие приобретает мировой масштаб. Наблюдается массовая гибель рыбы и других обитателей Мирового океана, причем выжившие во время цветения воды гидробионты могут быть опасными в том числе и для человека. Ведь в них концентрируется яд. Ущерб терпят морские хозяйства, расположенные не только в тепловодных морских бассейнах, но и в холодных водах, например в Норвегии.