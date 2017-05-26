Под звуки «Амурских волн»

Сегодня, 26 мая, военный оркестр штаба Тихоокеанского флота и оркестр кельтских волынок и барабанов из Великобритании совместным концертом откроют в Хабаровске VI международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», сообщил «В» организатор праздника директор хабаровского краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Олег Федосеев.

Помимо творческих военных коллективов из Владивостока, Москвы и Эдинбурга выступят ансамбль барабанщиков «Фиеста» Военно-музыкального училища РФ, оркестры штабов Восточного военного округа и Восточного регионального командования войск национальной гвардии, культурного центра ГУ МВД по Алтайскому краю, Центральный военный оркестр вооруженных сил Монголии и многие другие.

В программу фестиваля включены марш-парад оркестров по центральной улице Муравьева-Амурского, дефиле-представление на сцене «Платинум-арены» и арены местного цирка, выступление на площади Славы, в краевом театре оперетты и на других концертных площадках Хабаровска. Концертный репертуар военных музыкантов будет включать в себя ряд новшеств и творческих находок, которые ранее не демонстрировались публике и станут символом прохождения военной службы на Дальнем Востоке. Часть исполняемых произведений посвятят Году кино в России. Музыканты готовят и отдельные концертные программы, которые будут включать в себя народные, классические, джазовые, хоровые темы. Военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» продлится ровно неделю. Отдельные оркестры после Хабаровска отправятся с гастролями на Камчатку и на Сахалин.