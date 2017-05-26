Парому подтвердили легитимность

Как стало известно агентству «Интерфакс», паром прибыл с несколькими пассажирами, без груза, однако в следующие рейсы, возможно, доставит партию гуманитарной помощи в КНДР.
– Намечается груз – четыре тысячи тонн сои в мешках, гуманитарная помощь на Северную Корею, – сообщил гендиректор компании «ИнвестСтройТрест» Владимир Баранов информагентству.
По его словам, в четверг на пароме во Владивосток прибыли трое китайских туристов и четверо российских моряков.
– Третьим рейсом ожидаем китайских туристов из Хуньчуня, – сказал он.
Баранов отметил, что первые рейсы пока не приносят прибыли, однако он надеется на стабилизацию ситуации. Гендиректор подчеркнул, что паромное сообщение не попадает под санкции Совбеза ООН.
– Представитель МИД РФ Захарова сказала, что теплоход запущен, он легитимен, не попадает под санкции, – особо подчеркнул Баранов.
Отметим, 18 мая компания «ИнвестСтройТрест» открыла грузопассажирское паромное сообщение между портами Раджин (КНДР) и Владивосток, ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили.
Паром ManGyongBong до 2006 года выполнял рейсы в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию.
Судно способно взять на борт 193 туриста, до 1 тыс. тонн грузов. Как планируется, до конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока – каждую пятницу.