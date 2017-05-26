Парому подтвердили легитимность

Паром ManGyongBong, выполняющий рейсы между северокорейским Раджином и Приморьем, в четверг прибыл во Владивосток.

Как стало известно агентству «Интерфакс», паром прибыл с несколькими пассажирами, без груза, однако в следующие рейсы, возможно, доставит партию гуманитарной помощи в КНДР.

– Намечается груз – четыре тысячи тонн сои в мешках, гуманитарная помощь на Северную Корею, – сообщил гендиректор компании «ИнвестСтройТрест» Владимир Баранов информагентству.

По его словам, в четверг на пароме во Владивосток прибыли трое китайских туристов и четверо российских моряков.

– Третьим рейсом ожидаем китайских туристов из Хуньчуня, – сказал он.

Баранов отметил, что первые рейсы пока не приносят прибыли, однако он надеется на стабилизацию ситуации. Гендиректор подчеркнул, что паромное сообщение не попадает под санкции Совбеза ООН.

– Представитель МИД РФ Захарова сказала, что теплоход запущен, он легитимен, не попадает под санкции, – особо подчеркнул Баранов.

Отметим, 18 мая компания «ИнвестСтройТрест» открыла грузопассажирское паромное сообщение между портами Раджин (КНДР) и Владивосток, ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили.

Паром ManGyongBong до 2006 года выполнял рейсы в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию.

Судно способно взять на борт 193 туриста, до 1 тыс. тонн грузов. Как планируется, до конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока – каждую пятницу.