На площади – ярмарочные дни

Сегодня, 26 мая, и завтра, 27 мая, на центральной площади Владивостока развернется продовольственная ярмарка, сообщили в пресс-службе администрации города.

Свою продукцию привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

На ярмарке горожане смогут приобрести свежую зелень, а также картофель, свеклу, морковь, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Напомним, что ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарева.

На этой неделе ярмарка будет работать в пятницу, 26 мая, с 8 до 19 часов и в субботу, 27 мая, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.