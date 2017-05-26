Дорожные разборки обернулись увольнением с работы

Сотрудники спецсвязи, дорожный конфликт с участием которых произошел во Владивостоке на прошлой неделе, уволены, сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на советника главкома Росгвардии Александра Хинштейна.

«Сотрудники спецсвязи, угрожавшие в Приморье обидчику на дороге оружием, уволены», – написал Александр Хинштейн в своем микроблоге в Twitter.

Он также уточнил, что итоговую оценку их действиям даст прокуратура, Росгвардия проверяет только вопросы оборота оружия. Материалы проведенной Росгвардией проверки будут направлены в прокуратуру и Следственный комитет, добавил Хинштейн.

В Управлении Росгвардии по Приморскому краю итоги проверки не комментируют.

Как напоминает «Интерфакс», 16 мая в Интернете появилось видео, на котором двое мужчин в форме, передвигавшихся на автомобиле с надписью «спецсвязь», угрожали оружием молодому человеку на одной из оживленных дорог Владивостока.

На видеокадрах люди в форме заявляют, что водитель подрезал их автомобиль, угрожают ему оружием. Автомобилист позже сообщил, что уехал с места происшествия.

В свою очередь, федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ГЦСС) сообщило, что экипаж спецсвязи перевозил ценности и расценил опасные маневры водителя иномарки как провокацию с целью нападения.

Позже ГЦСС заявил: управление спецсвязи на время служебной проверки отстранило от работы сотрудников, участвовавших в дорожном конфликте.

По данному факту проверку проводили прокуратура края, краевое управление МВД.