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Школярам подняли заработную плату

В муниципальных школах готовятся к приему рембригад

Школьники Владивостока уже хорошо усвоили: лето – это не только море, пляж и уйма свободного времени, но и время, когда можно самостоятельно заработать на карманные расходы.

Совсем скоро старшеклассники сменят школьную форму на специальную, рабочую и в составе рембригад приступят к несложным, но полезным работам: одни будут восстанавливать мебель и приводить в порядок учебники, другие – постигать азы ландшафтного дизайна.

– В этом году практически во всех школах, а также в учреждениях дополнительного образования будут организованы рембригады. Таким образом, за три месяца на ремонтных работах будет задействовано 2000 детей, – сообщила начальник отдела дополнительного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Людмила Сухоленцева. – Школьники и их родители проявляют активный интерес к такому виду трудовой занятости. Ведь это не только организованное свободное время ребенка, но и дополнительный доход для семьи. Кстати, в этом году размер оплаты в рембригадах заметно вырос. Так, если в прошлом году он составлял около 3 тысяч рублей, то в этом увеличился до 3,5 тысячи. Плюс еще порядка 400 рублей выплатит Центр занятости населения.

Выплаты будут производиться на лицевой счет ребенка – банковскую карту или сберкнижку. Поэтому родителям нужно заранее сходить в банк и завести своему отпрыску пластиковую карту. Кстати, дети очень быстро привыкают к электронным деньгам и потом уже просят у родителей не наличные, а перевод на карту. С ней подросток чувствует себя взрослым, к тому же такие деньги у него не отнимут.

Все по-взрослому

– Устраиваясь в рембригаду, школьник подписывает трудовой договор, на него заводится трудовая книжка – таким образом, у юных горожан начинается рабочая карьера, – пояснила Людмила Сухоленцева.

Какую работу будет выполнять трудовой десант, каждое образовательное учреждение определяет самостоятельно. Например, в 52-й школе ребята заняты озеленением территории. Возле здания большая зеленая зона, за которой и следят ученики: разбивают клумбы, делают цветники, занимаются прополкой. Даже траву здесь сами сеют. Примечательно, что рассаду выращивают учителя школы.

– В дождливую погоду никто детей на улице не оставит – и в здании школы работы хватит, – уточнила социальный педагог муниципальной школы № 27 Ольга Карпова. – У нас много цветов на этажах, их тоже нужно поливать, в кабинетах – отмыть подоконники и парты, а в коридорах – батареи центрального отопления. А после того, как побелят потолки, надо будет отмыть потеки на стенах.

Одним словом, ребята будут заняты трудом, не требующим специальных знаний или умений. А вот вредные работы подросткам категорически запрещены.

– Под запрет также попадает тяжелый, изнурительный труд. За этим тоже будут следить педагоги, руководящие рембригадами. Они же проведут инструктаж по технике безопасности перед началом работ, так что контроль за подростками будет особым, – отметила Людмила Сухоленцева.

Любой труд почетен

Чтобы стать членом рембригады, подростку нужно заручиться письменным согласием родителей или законного представителя. Затем написать заявление на имя директора школы и, прихватив паспорт с владивостокской пропиской, СНИЛС и номер лицевого счета, попытать счастья занять вакансию. Причем не только в школе.

– Среди учреждений дополнительного образования, которые тоже организовывают рембригады, – Дворец детского творчества, спортивная школа «Богатырь», центр «Эврика» и многие другие, – уточнили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.

Работать школьники будут по четыре часа в день, обычно это с девяти утра и до часу дня. Рабочая неделя пятидневная, поэтому фактически ребенок отработает всего десять дней за смену. После чего и получит свой заработок.

– Родители очень благодарны администрации Владивостока за организацию работ рембригад, ведь помимо занятости подрастающее поколение на собственном опыте убеждается, что деньги с неба не падают, их нужно заработать, а потому и тратить с умом, – поделилась Ольга Карпова. – К тому же в нашей школе в прошлом году лучших тружеников из рембригад наградили путевками в лагерь отдыха «Буревестник».

Летняя трудовая занятость имеет и профилактическое направление – в первую очередь места в рембригадах получают дети, состоящие на профилактическом учете или из социально неблагополучных семей. Таким образом, юные горожане получают адресную социальную помощь и на личном опыте убеждаются, что добросовестный труд и почетен, и полезен. 

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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