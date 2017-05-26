Гостей экологического праздника ждут викторины и призы

В парке культуры и отдыха им. Сергея Лазо состоится городской экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды.
Мероприятие, организованное администрацией Владивостока в рамках объявленного в России Года экологии, пройдет 4 июня, в воскресенье. Гостей праздника ожидают различные тематические конкурсы, акции, викторины с призами, а также игровые площадки, сообщили в пресс-службе мэрии. Завершится мероприятие праздничным концертом.
Жителей и гостей города приглашают на праздник. Начало в 12 часов, вход на территорию парка свободный.
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