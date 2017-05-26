Для создания куклы пришлось изучать значение боярства на Руси

Воспитанница муниципальной детской школы искусств № 5 Владивостока Екатерина Лавринович стала лауреатом 1-й степени международного конкурса художественного творчества «Веселый лоскуток» в номинации «Текстильная кукла».

Юная рукодельница представила на конкурс авторскую куклу – русскую боярыню, уточнили в пресс-службе администрации города. Прежде чем изготовить куклу, Катя изучила историю русского национального костюма, значение боярства на Руси. Вместе с преподавателем Анной Хохловой рукодельница выбрала ткань для сорочки, сарафана, кокошника.

Конкурс проходил в онлайн-режиме с 1 марта по 30 апреля в рамках международного творческого проекта конкурсов художественного творчества «Дерзай-твори», созданного при поддержке Европейской академии естественных наук (Ганновер, Германия). Принять в нем участие могли все желающие от 5 лет до 21 года. Катя Лавринович стала первой в возрастной категории 9–10 лет. Накануне в муниципальную школу пришел диплом, подтверждающий победу юной мастерицы.

– Катя обладает богатой фантазией, ее способности особенно ярко проявляются в чувстве цвета и композиции, – отметили в детской школе искусств № 5. – Она хочет быть художником или дизайнером, с удовольствием занимается графикой, лепкой и декоративно-прикладным творчеством.