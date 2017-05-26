Амурский залив украсят паруса

В предстоящие выходные дни, 27 и 28 мая, на акватории Амурского залива (район Спортивной гавани) пройдет первенство Владивостока по парусному спорту «Паруса нашей надежды».

В мероприятии, организованном администрацией приморской столицы, примут участие порядка 60 юных яхтсменов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Соревнования пройдут в классах: «Л», «Кадет», «Парусная доска», «Оптимист», «Л 4.7» и «420». По итогам проведения гонки победители и призеры турнира будут награждены памятными подарками и грамотами от администрации Владивостока.

Первый старт парусной гонке будет дан 27 мая в 12 часов. Во второй день соревнований, 28 мая, первые гонки начнутся также в 12 часов.