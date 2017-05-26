Все рисунки на «ять»!

В Приморском краевом центре народной культуры начала работу выставка, собранная по итогам конкурса каллиграфии «Ять».

Уже далеко не первый раз во Владивостоке проводится конкурс русской каллиграфии. В текущем году он получил статус краевого. Изобразить буквы русского алфавита или целые фразы так, чтобы это было именно в традициях каллиграфии, совсем непросто. Потому и интересно, считают участники конкурса, а таковых, как рассказали в ПКЦНК, более 130 человек, среди которых – учащиеся и преподаватели краевых школ искусств, студенты Приморского краевого художественного колледжа, учащиеся общеобразовательных школ края.

В этом году конкурс значительно расширил свою географию. Организаторы получили работы из Дальнереченска, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Владивостока, а также из Кировского, Яковлевского и Уссурийского районов. Как отмечают организаторы, исполнительский уровень участников за год значительно вырос. Именно высокое качество полученных на конкурс работ заставило членов жюри изрядно потрудиться, выбирая победителей в каждой номинации.

Лучшие работы в номинациях «Каллиграфический этюд», «Каллиграфическая композиция», «Рабочий почерк», «Книга ручной работы» и «Монограмма» и стали основой выставки.

Вход свободный.