Кости оказались прочнее стали

Уникальная выставка краеведческого музея знакомит с Железным веком

Экспонаты выставки «Древнее поселение «Черепаха-13»: мир людей и вещей» хорошо видны прохожим сквозь окна первого этажа музея им. Арсеньева. Но, если не зайдешь в музей, не узнаешь, что это не просто черепки или кости, а совершенно уникальные вещи, впервые выставленные на всеобщее обозрение.

Все артефакты для выставки были переданы в музей Арсеньева Научно-производственным центром историко-культурной экспертизы, руководитель которого Евгений Крутых и открыл экспозицию.

– Выставка посвящена результатам раскопок поселения «Черепаха-13», расположенного в Артемовском городском округе, – рассказал Евгений Борисович. – Памятник представляет собой поселок древних людей, в котором сохранилось множество интереснейших для археологов компонентов: постройки, хозяйственные ямы, керамические изделия и сосуды, каменные и костяные орудия, а также костные останки людей, животных и рыб.

Исследование древнего поселения дало совершенно уникальный в истории всего Приморья и Дальнего Востока опыт.

Редкая удача

Напомним, что древнее поселение (возрастом более 2,5 тысячи лет) было обнаружено в районе мыса Черепаха в бухте Муравьиной в июле 2015 года. Этот участок находится рядом с тем, который был выделен под застройку развлекательного комплекса компании NagaCorp Ltd. Компания-застройщик полностью профинансировала работу археологической экспедиции. Ученые исследовали огромную по археологическим меркам площадь – свыше 7600 квадратных метров. Всего было раскопано 52 жилища с углубленными в грунт котлованами, одна наземная постройка и 114 хозяйственных ям.

– Таким образом, в 2015 году сбылась мечта всех археологов: на огромной площади исследовать большой поселок, чтобы получить комплексные археологические источники, которые касаются буквально всех сторон жизни древнего человека, – отметил Крутых. – Эти материалы позволят на более высоком уровне проанализировать эпоху Железного века (1200 г. до н. э. – 340 г. н. э.).

Работа по изучению поселения была проделана колоссальная, с привлечением огромного количества людей. Одним досталась тяжелая работа в поле на раскопках, другим – тщательная выборка и комплектация находок, третьим – вдумчивая обработка полученных материалов и их реставрация. Только после этого археологи смогли приступить к интерпретациям и выводам.

– Проведенные исследования стали важным вкладом в сохранение культурного наследия Приморья. Хотелось бы выразить благодарность всем, кто помогал в раскопках два года назад и продолжает кропотливую работу над находками сейчас. Причем помощь нам оказывают не только приморцы, сейчас исследование найденных человеческих останков проводят сотрудники Кунсткамеры в Санкт-Петербурге, а животных – в Институте экологии растений и животных Уральского отделения РАН в Екатеринбурге. По завершении работ сделанные выводы и интерпретации объединят в один научный труд, который будет доступен для широкого круга читателей.

Прикоснуться к истории

Тысячелетний слой земли надежно скрывал от любопытных глаз некогда бойкое поселение древних людей. С одной стороны, он сохранил для потомков все в нетронутом состоянии, но с другой – полностью «растворил» металлические изделия.

– Поселение располагалось на морском побережье, и, скорее всего, многие металлические изделия просто не сохранились, – считает археолог Максим Якупов, сотрудник музея им. Арсеньева. – Представленные на выставке каменные наконечники стрел и копий, а также кинжалы явно скопированы с бронзовых аналогов. Это позволяет сделать вывод, что жители поселка, по крайней мере, видели бронзовые изделия, раз смогли выполнить их, пусть и в камне. Возможно, они даже владели этими бронзовыми изделиями, но до нас таковые, увы, не дошли.

Как рассказали во время экскурсии по выставке сотрудники музея, в найденных в Приморье памятниках Янковской археологической культуры (существовала в IX–VIII–V веках до

н. э.) металл встречается довольно часто. Наибольший интерес у археологов вызвало то, что именно на территории Приморья в ранний период Железного века древние люди начали изготавливать орудия из чугуна.

– Среди уникальных находок можно выделить клевец, сделанный из рогов животных, хотя обычно это ударно-колющее оружие изготавливали из металла, – уточнил Якупов. – Эта находка позволяет предположить, что в раннюю эпоху Железного века между племенами были вооруженные конфликты.

– Еще одна уникальная находка – глиняные блюда, которые, как мы предполагаем, использовались в качестве жаровен или светильников, – поделилась Ольга Морева, научный сотрудник НПЦ историко-культурной экспертизы. – Если раньше считалось, что светильники Янковской культуры устанавливались на высоких треногах под потолком, то теперь эту версию придется пересмотреть.

На выставке также представлена керамическая посуда со сложным геометрическим рисунком. Ранее удавалось найти лишь разрозненные осколки таких сосудов, теперь же благодаря тщательной реставрации перед учеными керамические изделия предстали во всей красе. Эту уникальную коллекцию керамики еще предстоит тщательно изучить, и наверняка будет сделано еще не одно интересное открытие.

Отголосок прошлого

На сегодняшний день ученые точно установили, что основным видом промысла жителей поселения «Черепаха-13» была прибрежная ловля рыбы.

– При раскопках найдено множество костей рыб – скумбрии и камбалы, которые как раз и являются прибрежными, – уточнил Максим Якупов. – При этом среди украшений был найден кулон, изготовленный из довольно-таки крупного позвонка тунца. Но такая рыбина могла быть выловлена только на большой глубине.

Занимались наши предки и охотой. Археологи нашли свыше 15 тысяч костей диких животных: кабана, медведя, оленя и косули. А по остаткам двух видов окультуренного проса был сделан вывод, что жители поселения уже перешли от собирательства к возделыванию урожая.

А вот как сельчане «Черепахи-13» добывали огонь, пока точно неизвестно. Хотя найденный каменный абразив для заточки инструмента позволяет сделать предположение, что трением. Дело в том, что в верхней части инструмента заметны несколько круглых углублений, которые можно было использовать как раз для такого способа добычи огня. Впрочем, читатели сами смогут сделать выводы, так это или нет, если заглянут на Светланскую, 20 до 29 августа. Не на черепки да кости, а на живую историю посмотреть.