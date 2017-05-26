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Успешным бизнесом руководит молодежь

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Успешным бизнесом руководит молодежь

Дипломами, благодарственными письмами, книгами по эффективному управлению бизнесом и подарочными сертификатами на покупку компьютерной техники наградили победителей IX городского конкурса «Предприниматель года». Праздничное торжественное мероприятие было приурочено ко Дню российского предпринимательства.

Чествование представителей малого и среднего бизнеса по традиции прошло в актовом зале администрации Владивостока. С каждым годом конкурс становится все популярнее в бизнес-среде, в этом году заявки на участие подало около 70 предпринимателей. Каждый из них добился успеха в своем деле, будь то сфера услуг, торговли или производства. Результаты их работы оценивала комиссия, в состав которой вошли представители администрации Владивостока, банковской сферы, организации «Опора России», Торгово-промышленной палаты, НП «Лига финансовых институтов» и других организаций.

Во вступительной речи и.о. главы Владивостока Константин Межонов отметил, что в приморской столице зарегистрированы и работают около 40 тыс. субъектов предпринимательства. В общем объеме экономики Владивостока доля малого и среднего бизнеса составляет более 30 %. С отчисляемых ими налогов в том числе формируется и бюджет города. Эти средства идут на различные нужды краевого центра – от строительства детских садов до благоустройства скверов. Кроме того, помимо налоговой нагрузки многие предприниматели дополнительно вкладываются в социальные проекты, учреждают гранты, занимаются благотворительностью, помогают в благоустройстве памятников героям Великой Отечественной войны, в обустройстве автобусных остановок, поддерживают творческие коллективы, спортивные секции.

– Предприниматели – это люди с особым складом ума, – отметил Константин Межонов. – Они умеют мыслить нестандартно, находят выход из самых сложных ситуаций, обеспечивают себя, свои семьи и дают рабочие места многим горожанам. Каждый третий житель Владивостока трудится в сфере предпринимательства, и это хороший показатель.

Свой вклад в создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса вносит и муниципальное казенное учреждение «Центр развития предпринимательства». Именно здесь можно получить нужную информацию по созданию бизнес-плана, учреждению ИП, налоговому законодательству, ведению бухгалтерского учета, причем совершенно бесплатно. С успехом работает программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке на 2014 – 2020 годы». По ней можно получить грант на создание своей фирмы.

Также бизнесмены могут рассчитывать на возмещение процентной ставки по кредиту и многие другие виды финансовой помощи. В 2017 году на эти цели заложено 17 млн руб. (в том числе из бюджета Владивостока 14,3 млн руб.).

Пристальное внимание к потребностям бизнесменов дает свои плоды – некоторые параметры роста приморских компаний в прошлом году приятно удивили своей динамикой.

– Если раньше, в 1990-х годах, казалось, что работать в сфере предпринимательства сложно и почти невозможно, то сейчас видно, что многие барьеры сняты, – рассказывает начальник управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Марина Соколова. – Несмотря на продолжающийся кризисный период, бизнес все равно процветает, у владельцев компаний возникает все больше идей, они производят новые продукты, создают новые услуги, и это радует.

Во время торжественного собрания были названы 12 призеров конкурса «Предприниматель года». Победителей выявляли по максимальному количеству набранных баллов в каждой номинации. Организаторы отметили, что в этом году в конкурсе участвовало много молодых бизнесменов, возраст которых не превышает 30 лет.

Лучшим предприятием в сфере промышленного производства стал Центр ремонтных технологий, в сфере торговли производственными товарами – Медлюкс-ДВ, в сфере социально-культурных услуг – ИП Владимир Бражин, в сфере туризма – Приморское бюро международного молодежного тризма «Спутник», в сфере транспорта и услуг автосервиса – Транспортно-логистическая компания. Лучшим предприятием в сфере здравоохранения, образовательных услуг признан ИП Дмитрий Абросимов, в сфере общественного питания признан лучшим Владинвест, в сфере информационных технологий и связи – Интерактивный город, в сфере строительства, дизайна и ремонта – ВСК «ТехноСтрой», в сфере производства продуктов питания – ИП Светлана Хан, в сфере платных услуг населению – управляющая компания «Трудовое». В номинации «Молодой предприниматель года» победила Любовь Иванова, директор сети парикмахерских «Добро».

К слову, постановление о проведении ежегодного конкурса «Предприниматель года» в марте 2009 года подписал глава Владивостока Игорь Пушкарев. Конкурс проводится с целью поощрения лучших субъектов малого и среднего предпринимательства Владивостока, вносящих вклад в социально-экономическое развитие города. Организатором конкурса выступает администрация Владивостока.

 

Автор : Отдел экономики «В»

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