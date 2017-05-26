Не вернулся из боя…

Восточный военный округ понес еще одну боевую потерю.

В мае в ожесточенном бою с террористами в Сирийской Арабской Республике геройски погиб 32-летний капитан Евгений Константинов, уроженец Биробиджана.

В социальных сетях сейчас обсуждают, как это произошло. Место боевого столкновения из соображений секретности военными не разглашается. Известно только, что офицер-разведчик пытался помочь своему раненому товарищу – командиру разведывательного батальона майору Александру Складану. В том бою сирийские военные отступили под натиском бандитов и даже не прикрыли советников из России огнем. А вот российские военнослужащие отступать не привыкли. Силы были неравны, они приняли смертный бой. Когда подразделения сирийской армии вернули утраченные позиции, они нашли изрешеченные тела обоих офицеров. У дальневосточника было шесть пулевых ранений.

Потомственный офицер, выпускник Новосибирского военного института, кавалер нескольких боевых наград оказывал в Сирии помощь в обучении местного пополнения. Капитана Евгения Константинова представили к награждению орденом Мужества (посмертно). Он уже похоронен с воинскими почестями в Новосибирске, где живут его родители. На сегодняшний день в Сирии за все время конфликта погибли 32 российских военнослужащих. От рядового до генерала.

Среди них несколько человек из ВВО. В числе последних медсестры Надежда Дураченко и Галина Михайлова, контрактник Никита Шевченко. Девушки из состава медицинского отряда специального назначения ВВО погибли в Алеппо при обстреле боевиками полевого госпиталя. Минобороны оказывал помощь местным жителям освобожденных районов. Что касается рядового-контрактника Никиты Шевченко, служившего в спецподразделении в Хабаровске, то он сопровождал (охранял) автоколонну центра примирения враждующих сторон в Сирии. На въезде в один из населенных пунктов рядом с автомобилем сработало заложенное террористами самодельное взрывное устройство. У всех погибших остались семьи и дети.

Автору этих строк довелось несколько раз побывать в горячих точках в Средней Азии и на Северном Кавказе. И я прекрасно понимаю, что такое «ходить под богом» в зоне боевых действий.

Вечная помять погибшим героям!