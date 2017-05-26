Там призраки живут…

Всего одну премьеру подготовила эта кинонеделя, но зато какую

Ни один фильм не решился вступить в прокат с ней одновременно, в прямое противоборство. Да, с «Пиратами Карибского моря» лучше не связываться. Тем более с частью, озаглавленной:

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)

Коротко о сюжете. Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотятся его старый неприятель ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт – трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

К уже знакомому актерскому составу с Джонни Деппом и Джеффри Рашем подключились новые медийные лица. Главного злодея сыграл Хавьер Бардем, а главную женскую роль – красавица Кае Скоделарио.

В итоге зритель попадает на шикарный визионерский аттракцион с огромным количеством трюков, спецэффектов и романтических декораций вроде поднятых из морской пучины пиратских кораблей, облепленных ракушками. К тому же лихо закрученный приключенческий сюжет, который разбавлен небольшим количеством диалогов, связывающих сцены битв и погонь.

Серия «Пиратов Карибского моря» в наши дни заняла нишу «Индианы Джонса» – веселого авантюрного кино, где важно соблюдать дух жанра, а буквы как-то сами подберутся.

На картину была потрачена внушительная сумма в 230 миллионов долларов, что позволило создателям ни в чем себя не ограничивать. И эта по-настоящему пиратская расточительность идеально подходит такой взбалмошной, неугомонной и бодрой франшизе.