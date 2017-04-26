Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!

От имени депутатов Думы города Владивостока примите поздравления с Днем Тихоокеанского флота России!

История Дальнего Востока – это яркая страница героической летописи российского флота. Тихоокеанский флот играет решающую роль в обеспечении защиты и укрепления интересов нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Моряки-тихоокеанцы с честью выполняют самые сложные и ответственные задачи по защите морских рубежей России, своим ратным трудом доказывая, что российский флот по праву был и остается одним из лучших в мире, а Россия – великой морской державой.

Тихоокеанский флот – показатель мощи нашей страны, ее гордость в настоящем и уверенность в будущем. Присвоение Владивостоку почетного звания «Город воинской славы» стало признанием того колоссального вклада, который внесли герои-тихоокеанцы, защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Военные моряки своей службой демонстрируют, что российский флот заслуженно остается одним из лучших в мире, а Андреевский флаг является символом отваги, мужества и непоколебимой воли русских моряков.

Желаю всем морякам-тихоокеанцам успехов в службе на благо Отечества, здоровья, стабильности, мирного неба над головой!

Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока