Школяры закрепили теорию практикой

Необычную практику прошли ученики 5–8-х классов муниципальной владивостокской школы № 28. Они работали в одном из производственных цехов компании «Саммит Моторс», сообщили в пресс-службе администрации города.

– Мы поднимали машину на подъемник и меняли колеса, – рассказывает восьмиклассник Тимофей Кузнецов. – Это было очень круто. Хотелось бы, чтобы практика была каждый год. Это гораздо интереснее, чем обычные уроки труда.

– А мне больше всего запомнилось, как мы проверяли машину на готовность к дальнейшей работе и шлифовали вмятины. Я даже не представлял раньше, как именно это происходит, – делится Максим Приведенный.

Труд на производстве завершился вручением дипломов от компании и подарочных сертификатов на мойку авто и посещение известной владивостокской пекарни.

– Такую практику мы организовали впервые, – рассказывает Анна Карасева, первый заместитель гендиректора компании, – это потребовало определенных усилий. Надо было разработать программу обучения, остановить на какое-то время обычную работу цехов, организовать процесс доставки детей в «Тойота-Центр», закупить специальные детские комбинезоны для работы, органично интегрировать эти уроки в учебный процесс. Но у нас все получилось. И, надеюсь, ребята приобрели новые знания.

Руководство муниципальной школы отметило, что такие уроки – отличная возможность приобщить детей к техническим специальностям, дать повод задуматься о будущей профессии и рассказать, как работают крупнейшие компании города.