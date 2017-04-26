«Домовой контроль» помог тысячам горожан

Свой четвертый день рождения независимая общественная организация «Домовой контроль» отметит арт-субботником. Сегодня, 19 мая, активисты организации вместе с художниками и жителями микрорайона Снеговая Падь встречаются в 11 часов в районе ул. Горшкова, 40. Организаторы приглашают к мероприятию всех желающих.

– Лучший подарок на день рождения – это возможность работать и творить вместе с друзьями и единомышленниками, – отмечают в «Домовом контроле».

Это уже третья подобная акция по облагораживанию дворовых объектов, организованная членами этой организации, отметили в пресс-службе администрации Владивостока. Каждый раз мероприятие собирает десятки энергичных и грамотных бойцов коммунального фронта.

Напомним: «Домовой контроль» был создан 20 мая 2013 года, его руководитель – Наталья Войновская. Организация оказывает помощь жителям приморской столицы, разъясняя нюансы жилищного законодательства, помогая выбрать совет многоквартирного дома, а также грамотного и эффективного управдома, проводит юридические консультации, защищает интересы собственников в спорах с управляющими компаниями. Члены «Домового контроля» участвуют в работе организации городской школы жилищного просвещения «Управдом», выступая на семинарах в качестве спикеров. И все это делается на бесплатной основе.

За четыре года работы «Домовой контроль» помог 27 тысячам жителей Владивостока.