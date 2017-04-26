«Домовой контроль» помог тысячам горожан

Свой четвертый день рождения независимая общественная организация «Домовой контроль» отметит арт-субботником. Сегодня, 19 мая, активисты организации вместе с художниками и жителями микрорайона Снеговая Падь встречаются в 11 часов в районе ул. Горшкова, 40. Организаторы приглашают к мероприятию всех желающих.
– Лучший подарок на день рождения – это возможность работать и творить вместе с друзьями и единомышленниками, – отмечают в «Домовом контроле».
Это уже третья подобная акция по облагораживанию дворовых объектов, организованная членами этой организации, отметили в пресс-службе администрации Владивостока. Каждый раз мероприятие собирает десятки энергичных и грамотных бойцов коммунального фронта.
Напомним: «Домовой контроль» был создан 20 мая 2013 года, его руководитель – Наталья Войновская. Организация оказывает помощь жителям приморской столицы, разъясняя нюансы жилищного законодательства, помогая выбрать совет многоквартирного дома, а также грамотного и эффективного управдома, проводит юридические консультации, защищает интересы собственников в спорах с управляющими компаниями. Члены «Домового контроля» участвуют в работе организации городской школы жилищного просвещения «Управдом», выступая на семинарах в качестве спикеров. И все это делается на бесплатной основе.
За четыре года работы «Домовой контроль» помог 27 тысячам жителей Владивостока.
В это воскресенье, 21 мая, в 10 часов на острове Русском (поселок Аякс, 22) на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России пройдет открытый кубок Владивостока по ушу. Соревнования проводятся при поддержке администрации города совместно с федерацией ушу приморской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.
В администрации столицы Приморья прошло заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города к отопительному сезону 2017–2018 года. Вел совещание заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов.
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