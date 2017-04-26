С долгами за границу не выпустят

Новостная лента
Май, 19 пятница
10:11
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
10:11
Эксперт: ​В случае войны радиоактивный пепел достигнет Владивостока Эксклюзив
10:01
Корейский порт Тонхэ намерен активизировать сотрудничество с Владивостоком
09:51
Малолетний ребенок умер в Приморье по вине матери
09:38
Дежурство спасателей на въезде в Кроуновку прекращено
09:27
Два авиарейса из Владивостока задерживаются
09:24
По делу охранников Пушкарева выскажется прокурор Эксклюзив
09:22
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
09:16
У Владивостока появится свой гимн
09:13
ДВФУ прокомментировал ситуацию с филиалом в Артеме Эксклюзив
09:09
Гороскоп на 19 мая
08:37
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 19 мая Адреса
08:32
Во Владивостоке обычно, без осадков
08:30
В приморской столице с начала года повреждено и незаконно вырублено свыше 1600 деревьев
07:08
Движение во Владивостоке вновь перекроют Адреса
06:14
Четыре подпорные стены построены во Владивостоке по заказу администрации города Фото
05:05
«Спортивная весна» пройдет во Владивостоке
04:23
Первенство города по конному спорту пройдет во Владивостоке
03:08
Инфо-палатки расскажут молодежи Владивостока о профилактике опасных заболеваний
02:23
Лучшие рестораны и кафе Владивостока войдут в список рекомендованных для посещения участниками ВЭФ
01:02
Юные артисты детской школы искусств № 3 Владивостока представят творческий отчёт
00:35
За пропаганду ЗОЖ во Владивостоке можно получить 30 тысяч рублей
Май, 18 четверг
23:06
В этом году 246 объектов недвижимости Владивостока получили адреса
22:21
День Тихоокеанского флота отметят во Владивостоке
21:11
До 2020 года в ДФО планируется направить более 5 млрд рублей на развитие спорта
20:36
Эксперты: Родниковая вода в Приморье опасна
19:08
В Приморье модернизируют таможенный пост Турий Рог
18:35
Второй этап чемпионата города по картингу пройдет во Владивостоке
17:59
Завтра во Владивостоке будет облачно, но тепло
17:47
Приморец убил трех своих детей и беременную супругу
17:42
Руководитель в Приморье задолжал своим сотрудникам свыше 673 тыс рублей
17:27
«Закон для всех»: жителей Владивостока приглашают на очередную юридическую консультацию в муниципальную библиотеку
Участвуете ли вы в "Бессмертном полку"?

Электронные версии
4133 (72) от 19 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Птичий грипп не пустили на прилавки
Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая
Город готовится к очередному отопительному сезону
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

С долгами за границу не выпустят

C начала года судебные приставы подписали более 19 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда за пределы России граждан, задолжавших более 10 тысяч рублей.

Зачастую именно данная мера побуждает граждан исполнить требования исполнительных документов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, житель Лесозаводска, задолжавший кредитному учреждению, выплатил более 50 тысяч рублей сразу же, как только было вынесено постановление об ограничении права выезда за границу. До этого гражданин активно скрывался от приставов…

В общей сложности в результате принятия данной меры в пользу взыскателей перечислено более 96 млн рублей, в том числе 2,5 млн рублей алиментов.

Накануне периода отпусков служба приставов настойчиво советует гражданам, имеющим задолженность по алиментам, кредитным платежам или другим взысканиям, во избежание неприятностей при пересечении границы заплатить долг. Или проверить, все ли у них в порядке, с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте управления либо с помощью мобильного приложения «ФССП».

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту
Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту

Городские власти выясняли, где можно купаться, а где только загорать

Птичий грипп не пустили на прилавки

Едва не попала на прилавки магазинов Приморья индюшатина с геномом птичьего гриппа.

Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»
Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»

В это воскресенье, 21 мая, в 10 часов на острове Русском (поселок Аякс, 22) на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России пройдет открытый кубок Владивостока по ушу. Соревнования проводятся при поддержке администрации города совместно с федерацией ушу приморской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая

Он умер во сне, лег спать и не проснулся.

Город готовится к очередному отопительному сезону
Город готовится к очередному отопительному сезону

В администрации столицы Приморья прошло заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города к отопительному сезону 2017–2018 года. Вел совещание заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4132

О мечтах и надеждах поколения победителей
Город развивает экологический туризм
Сирень – посол народной дипломатии
Озеро чудесное – в топе популярных
Такое диво есть только в Приморье
К приставам со стилетом

газета
газета "Владивосток" № 4131

Город бьется за зеленые зоны
А город подумал: война!
На байдарке сквозь залив Халонг
Зачем приморским археологам эквадорские черепки?
Теперь ты хозяин тайги. Там и живи
Не пожар, так наводнение

газета
газета "Владивосток" № 4130

Школьники завоевали медали, знамя и автомат Калашникова
Приморье переместили в красную зону
Самолет из Сычуаня встретили водяной завесой
За дочкины прогулы заплатит родительница
​Наши спасатели и противнику безопасность обеспечат
Зато на хлебе нету блох…

газета
газета "Владивосток" № 4129

Чисто там, где убирают. За собой
Китайские туристы участвовали в шествии Бессмертного полка
Пятнистое семейство нуждается в расширении жилплощади
Просят не спихивать тюленей в воду
«Поджигатели» заплатят штраф в полмиллиона рублей
На городскую ярмарку – за продуктами и рассадой