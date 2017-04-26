С долгами за границу не выпустят

C начала года судебные приставы подписали более 19 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда за пределы России граждан, задолжавших более 10 тысяч рублей.
Зачастую именно данная мера побуждает граждан исполнить требования исполнительных документов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, житель Лесозаводска, задолжавший кредитному учреждению, выплатил более 50 тысяч рублей сразу же, как только было вынесено постановление об ограничении права выезда за границу. До этого гражданин активно скрывался от приставов…
В общей сложности в результате принятия данной меры в пользу взыскателей перечислено более 96 млн рублей, в том числе 2,5 млн рублей алиментов.
Накануне периода отпусков служба приставов настойчиво советует гражданам, имеющим задолженность по алиментам, кредитным платежам или другим взысканиям, во избежание неприятностей при пересечении границы заплатить долг. Или проверить, все ли у них в порядке, с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном интернет-сайте управления либо с помощью мобильного приложения «ФССП».
В это воскресенье, 21 мая, в 10 часов на острове Русском (поселок Аякс, 22) на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России пройдет открытый кубок Владивостока по ушу. Соревнования проводятся при поддержке администрации города совместно с федерацией ушу приморской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.
В администрации столицы Приморья прошло заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города к отопительному сезону 2017–2018 года. Вел совещание заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов.
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