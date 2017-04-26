Пешеходов призывают на зебру

Госавтоинспекция Приморского края переведена на усиленный вариант несения службы, в регионе проводятся массовые профилактические мероприятия: ГИБДД недовольна статистикой пострадавших в ДТП.

В этом году за нарушение правил перехода проезжей части оштрафовано порядка 29 тысяч жителей Приморья, сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД. По данным Госавтоинспекции, на сегодняшний день наезд на пешехода является одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий. По итогам четырех месяцев в регионе зарегистрировано 288 ДТП, в результате которых 21 человек погиб, 279 получили травмы различной степени тяжести. Причем в 76 % происшествий со смертельным исходом установлена вина самих пешеходов.

С начала года в отношении пешеходов, попытавшихся перейти проезжую часть в неустановленном месте, составлено 28,708 тыс. административных материалов по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающим штрафные санкции в размере до 1 тыс. рублей. Кроме того, в законодательстве предусмотрена ответственность пешехода за неуплату штрафов ГИБДД. Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности:

– к штрафу, в 2 раза превышающему первоначальный штраф;

– к лишению свободы до 15 суток;

– к исправительным общественным работам до 50 часов.

С начала года эти меры административного воздействия испытали на себе 56 пешеходов: в отношении 39 человек применены штрафные санкции, 15 пешеходов подверглись административному аресту, 2 – исправительным общественным работам.

Как показывает практика, пешеходы нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации, подвергая риску здоровье и жизнь. К наиболее распространенным нарушениям ПДД со стороны пешеходов относятся: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, хотя рядом имеется оборудованный переход; ходьба вдоль проезжей части при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара.

Каждое подобное нарушение потенциально может стать дорожным происшествием и иметь печальные последствия. Со всеми нарушителями помимо наложения штрафов проводится разъяснительная работа.

В отношении водителей, не пропустивших на пешеходных переходах пешеходов, составлено 14,84 тыс. административных материалов по ст.12.18 КоАП РФ, предполагающим штрафные санкции в размере 1,5 тыс. рублей.