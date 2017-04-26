Непреодолимые переходы

Шестого мая этого года несколько автобусов с туристами не успели пройти таможенный досмотр на пограничном переходе «Турий Рог» и вернулись во Владивосток. Среди несостоявшихся пилигримов было много детей, которые ехали в Китай на празднование 9 Мая и празднование цветения абрикосов.

Инцидент произошел из-за невозможности погранперехода пропустить в КНР большой наплыв туристических автобусов.

Год назад, 6 апреля, на автомобильном пропуске «Пограничный» группа из 11 российских туристов почти 5 часов не могла пересечь границу все по той же причине: таможня не справлялась с большим турпотоком.

Подобные случаи на пограничных переходах из России в Поднебесную происходят регулярно. И вины сотрудников таможни здесь нет: в функции ведомства не входит регулирование очередей перед пограничным пропуском.

Причина регулярных скандальных ситуаций на пограничных переходах со стороны России прежде всего в их техническом несовершенстве. Плюс бытовая неустроенность: теснота залов ожидания, отсутствие нормальных туалетов, буфетов, гостиниц для водителей большегрузных авто, которым нередко приходится ночевать на границе зимой в кабине.

Все вкупе создает нервную обстановку, зачастую туристы выплескивают негативные эмоции на сотрудников служб и ведомств, работающих на переходах. Кто хоть раз пересекал сухопутную границу с КНР, тот меня поддержит.

Эти случаи вспомнились накануне 21-й Тихоокеанской международной туристической выставки (PITE). Судя по программе, чиновники из администрации края будут в очередной раз мечтать о развитии Приморья и приграничного туризма, о перспективах туристического кластера и снижении административных барьеров при пересечении границы туристами. Гостям PITE раздадут глянцевые буклеты с красивыми видами нашего региона. Но только там не будет фото российских погранпереходов, которые убого смотрятся на фоне современных строений на территории Поднебесной. Этот стыд оставлен за кадром. Как и многочисленные жалобы туристов, представителей бизнеса и даже иностранных чиновников на отсутствие цивилизованного сервиса на погранпереходах. Так, губернатор китайской провинции Хэйлунцзян, выступая на Дальневосточном инвестиционном форуме, прошедшем в 2013 году на острове Русском, пожаловался на пробки на российском пункте пропуска.

Видимо, чиновники забыли, что театр начинается с вешалки, а государство – с пограничного перехода.