Биоразнообразие заложили в банк

Ультрасовременное криохранилище – единственный в России биобанк всего живого в дальневосточных морях – открыли во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе Приморского океанариума, имеющееся в центре оборудование позволяет сохранять биообразцы при любых низких температурах для дальнейших исследований клеток, тканей, генома морских млекопитающих и иных видов, в том числе находящихся на грани исчезновения. В Морском биобанке будут храниться их клетки и ДНК.

В планах – собрать все видовое разнообразие дальневосточных морей. Большую ставку ученые делают на краснокнижные виды. Сегодня мир столкнулся с глобальными проблемами: истощение растительных и животных ресурсов, сокращение биоразнообразия и ухудшение состояния окружающей среды. Сохранение их генетического материала позволит не только уменьшить риск исчезновения определенных видов, но и в перспективе возобновить утраченные. Это своего рода «Ноев ковчег».

Сейчас Национальный научный центр уже располагает большой коллекцией образцов водорослей, микроводорослей, моллюсков, губок, рыб и других обитателей Японского, Охотского, Берингова морей. Некоторые из них были добыты во время глубоководных экспедиций на глубинах до 9,5 км. И получить повторно этот уникальный материал необычайно сложно и дорого. Поэтому он будет переведен на хранение в «Морской биобанк». Часть сохранят как эталонные образцы, часть будут использовать для исследований мирового уровня.

Располагается «Морской биобанк» на площадках Института биологии моря и Приморского океанариума, которые входят в Национальный научный центр морской биологии Дальневосточного отделения РАН. Такой выбор для создания «ковчега» неслучаен. Комплексные исследования будут проводиться сборными командами. Институт обладает научно-технической базой, а Приморский океанариум – богатой коллекцией живых гидробионтов, в том числе редких, вымирающих. И эта коллекция будет постоянно увеличиваться.