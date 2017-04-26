Жители Владивостока увидят битвы «драконов» и «журавлей»

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В это воскресенье, 21 мая, в 10 часов на острове Русском (поселок Аякс, 22) на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России пройдет открытый кубок Владивостока по ушу. Соревнования проводятся при поддержке администрации города совместно с федерацией ушу приморской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этот день в спортивном комплексе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России встретятся порядка 120 спортсменов от 7 лет и старше из клубов «Тайлун», «У Дан», «Сяолун», «Чемпион», «Белый тигр», «Феникс», «Лэйтай», ДЮСШ «Богатырь», «Старк», «Фул контакт» и другие. Соревнования пройдут по следующим направлениям: таолу (спортивные комплексы), чуаньтун (традиционные комплексы), тайцзи-цюань (оздоровительное ушу) и ушу-саньда (полноконтактные поединки).

Автор : Отдел новостей «В»

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