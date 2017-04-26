Игорь Агафонов хотел успеть многое... Не откладывая

Он умер во сне, лег спать и не проснулся.

Кто-то, может, скажет: легкая смерть, мол, ушел человек без боли и мучений. Возможно. Но только не в неполных 50 лет, когда рано думать о вечном. Когда впереди громадье планов. Согласитесь, полтинник для мужчины вообще не возраст…

Еще недавно мы с ним созванивались, обсуждали фактуру будущей публикации в газете «Владивосток» о его новой книге – Игорь был прозаиком и поэтом. И, самое главное, делал качественную литературу, замеченную читателями, получившую добрые отзывы у отечественных критиков, а также дипломы известных писательских фондов и ассоциаций. Его книги, как и его альбомы с записью рок-музыки, будут жить еще долго, вызывая всевозможные эмоции у читателей и слушателей. Значит, это и есть творчество с большой буквы, к чему он всегда стремился.

Мы были с ним на «ты» – многолетняя дружба позволяла. Он мог позвонить мне в любое время, и это было нормально. Несмотря на свой высокий дипломатический статус – советник 1-го класса, Игорь Агафонов был доступен для журналистов и никогда не отказывал в интервью. Он уважал собратьев по творчеству, как и они его.

Для близких и друзей его безвременный уход стал шоком. Как, почему, отчего? Вроде бы на здоровье не жаловался…

У Игоря остались жена и трое детей. В одном из своих интервью Игорь признался: «Хочу успеть многое... Сейчас... Не откладывая». Он мог бы сделать гораздо больше, но не успел.

Я еще не скоро удалю из своего мобильника номер его телефона и адрес его электронной почты в Интернете. Не верю...