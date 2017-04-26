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Владивосток принимает гостей XХI Тихоокеанской международной выставки

Во Владивосток прибыли представители иностранного турбизнеса для участия в выставке Pasific International Tourism Expo (PITE), которая открылась на острове Русском. Зачастую свой визит они начинают с посещения администрации приморской столицы.

Столица Приморья и Малайзия намерены расширить туристические обмены

Представители Малайзии накануне нанесли визит в мэрию, чтобы получить подробную информацию об истории, развитии и туристическом потенциале Владивостока, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Делегацию министерства туризма и культуры Малайзии возглавил заместитель председателя агентства Малайзии по развитию туризма Дато Зайнол Абидин Омар. В администрации краевого центра он встретился с начальником городского управления международных отношений и туризма Алексеем Кушниром.

Гости из Малайзии отметили привлекательность Владивостока – города европейской культуры в Азии и выразили пожелание придать динамизм туристическому обмену между представителями своей страны и столицы Приморья. Для этого на выставке PITE будет работать большая красочная экспозиция Малайзии, которая, безусловно, привлечет интерес сотен посетителей.

Алексей Кушнир, в свою очередь, пригласил участников делегации посетить на выставке PITE раздел Владивостока, чтобы составить еще более подробные впечатления о туристических возможностях нашего города. Он также рассказал, что за последние пять-шесть лет приток туристов во Владивосток стабильно и динамично увеличивается и по итогам 2016 года достиг уровня трех миллионов человек, из которых свыше 500 тысяч – представители иностранных государств. Пока подавляющее большинство из них – гости из Китая и Южной Кореи, но наблюдается и усиление интереса к столице Приморья туристов из Германии, Франции, Австралии.

А вот посещение Владивостока гражданами Малайзии пока недостаточно активно, хотя минувшей зимой несколько туристов из этой страны специально прибыли в наш город, чтобы прогуляться по льду Амурского залива и по снегу в пригородной зоне. Учитывая их интерес к снежной экзотике, наши турфирмы готовы разработать для малайзийцев специальные зимние туры.

На встрече отмечалось, что активизации туристических обменов может способствовать заключенный в 2010 году договор о побратимских отношениях Владивостока и малайзийского города Кота Кинабалу.

Города дружбы – Владивосток и Пхохан развивают сотрудничество

Делегация города Пхохан из Южной Кореи во главе с начальником отдела международных отношений и развития туризма Ким Гю Маном также предварила участие в Тихоокеанской международной выставке посещением администрации Владивостока.

Как отметили в пресс-службе мэрии, ровно два года назад, в мае 2015-го, глава Владивостока Игорь Пушкарев и мэр Пхохана Ли Ганг Док подписали договор о дружбе и сотрудничестве между городами. В этом документе отмечено: «Стороны выражают стремление к дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между городами и их жителями, а также к развитию равного и взаимовыгодного сотрудничества, расширению культурных, туристических, экономических и транспортно-логистических связей. Стороны участвуют в фестивалях, выставках, семинарах и других мероприятиях, организуемых каждой из сторон».

Нынешний визит во Владивосток делегации города Пхохан представители туристического бизнеса Южной Кореи считают одним из важных мероприятий по развитию такого взаимовыгодного сотрудничества. Он приурочен к открытию на Русском XХI Тихоокеанской международной выставки и призван активизировать туристические обмены между городами дружбы. На выставке медики из Пхохана будут проводить бесплатные осмотры, консультации и процедуры, на которые уже записались десятки пациентов. Эта акция может стать импульсом развития специализированного медицинского туризма.

Как отметили участники рабочей встречи, ничто так не укрепляет дружеские отношения, как совместные дела и совместные успехи. Поэтому обсуждались ближайшие перспективы сотрудничества в различных направлениях. Так, танцевальный ансамбль одной из муниципальных школ искусств Владивостока в июле нынешнего года примет участие в фестивале культуры стран Азии, который пройдет в Пхохане. Намечены также проведение совместного экономического форума, организация встречи представителей городов-побратимов и городов дружбы, туристические обмены и другие мероприятия.  

Автор : Отдел новостей «В»

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