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Эковесна в городе: интересные уроки, игры, турниры и экскурсии

Уходящая весна для владивостокской молодежи выдалась «экологически насыщенной». Для школьников и студентов в рамках подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения» прошли уроки, игры, турниры и экскурсии. В управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации города подвели итоги весеннего комплекса мероприятий.

Экологические уроки, на которых приобрели знания 2 тысячи учащихся, прошли в школах Владивостока, уточнили в пресс-службе мэрии. Для младших классов были организованы занятия под названием «Долой полиэтиленовые пакеты». Малышам специалисты рассказывали об экологическом вреде, который наносят пакеты окружающей среде, и о возможности их замены на экосумки из хлопчатобумажной ткани. Именно такие экологически безопасные сумки во время практической части лекций дети расписывали красками. После уроков раскрашенные экопакеты были подарены юным горожанам.

А для старших классов занятия прошли на тему «Отходы – сырье третьего тысячелетия». Подростки узнали о методах утилизации отходов и селективном сборе мусора. Во время урока школьники смотрели и обсуждали документальный фильм о современных технологиях переработки отходов, а потом состязались в эковикторине. Самые активные были награждены призами.

Управлением экологии для 400 школьников, студентов и представителей общественных организаций Владивостока было проведено 20 тематических экскурсий на такие предприятия, как МУПВ «Спецзавод № 1», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и КГУП «Приморский водоканал». Владивостокцев знакомили с работой предприятий, осуществляющих сбор, утилизацию, обработку, обезвреживание различных видов отходов. Особое внимание было уделено работе их очистных сооружений – участники экскурсий были свидетелями этих производственных процессов.

В экологических играх «Мир вокруг нас» приняли участие порядка 800 школьников Владивостока. Площадками для проведения стали нагорный парк, лесная зона в районе завода «Варяг» и парк Минного городка. Игры проходили в два этапа: первый этап – проведение трех отборочных районных игр, второй – финальная городская игра.

Победителей всех игр наградили подарочными сертификатами на приобретение бытовой техники, набором конфет, а также дипломами администрации Владивостока. Участники, подготовившие самые яркие презентации своих команд, получили подарки в виде флеш-накопителей. Организаторы не обошли стороной и команды, не сумевшие занять победные места, им также вручили наборы конфет и дипломы за участие.

Традиционно весной в школах Владивостока были проведены акции по раздельному сбору отдельных видов отходов «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело!». Акции состоялись в виде соревнований между учреждениями образования по раздельному сбору макулатуры, пластика, отработанных элементов питания (батареек). Окончательные итоги будут подведены осенью, когда пройдет завершающий этап акции.

Также более 200 школьников соревновались этой весной в экологических турнирах «Что? Где? Когда?». На базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса были проведены экотурниры – три районных и один городской. Знатоки проявили свои знания в таких сферах, как краеведение, биология, система обращения с отходами и экологические проблемы.

Команды-победители получили ценные подарки и кубок экотурнира «Что? Где? Когда?» администрации Владивостока. Всем участникам турниров были вручены дипломы и сладкие призы.

Осенью молодежь Владивостока также ожидает насыщенный комплекс мероприятий от администрации города. Это двухдневная экологическая конференция, акции по раздельному сбору мусора, масштабное мероприятие «Экошоу-2017» и другие мероприятия.

Справка «В»

4 июня в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо состоится экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. Администрация Владивостока приглашает горожан принять участие в празднике. О времени и программе будет сообщено позже.


Автор : Отдел новостей «В»

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