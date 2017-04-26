Там чудеса, там заповедник…

Красотами заповедной, уникальной природы можно насладиться в самом центре Владивостока – в галерее современного искусства «Арка» открылась фотовыставка «Заповедное море».

Ее организатором стал Дальневосточный морской заповедник при поддержке Фонда дикой природы. Фотоработы на вернисаж предоставили 19 приморских и российских фотографов, побывавших в заповеднике и запечатлевших его красоту на своих снимках.

– 2017 год – год 100-летия основания заповедной системы в России, он объявлен Годом особо охраняемых природных территорий и ставит своей целью привлечь внимание общества к вопросам сохранения объектов природного наследия России, – говорит искусствовед Юлия Климко. – На выставке представлены фотографии, сделанные в Дальневосточном морском биосферном государственном природном заповеднике, дающие представление о его животном и растительном мире.

Заповедник расположен в южной части Приморского края, в заливе Петра Великого Японского моря, занимает около 11 процентов акватории залива и представляет все многообразие течений, температур и соленостей воды, грунтов, подводных и наземных ландшафтов залива, поэтому он является эталоном природы залива Петра Великого. На территории заповедника можно увидеть образцы почти всех ландшафтов южного Приморья: субтропические и северные леса – широколиственные и хвойные. А также болота и степи, скалы, теплые песчаные бухты и холодные глубины Японского моря, ручьи, реки, озера и солоноватые лагуны, подводные скальные стены побережья материка и островов и обширные горизонтальные песчано-илистые пространства дна. На небольшой территории заповедных островов и побережья сконцентрированы геологические структуры и почвы.

Все это уникальное разнообразие вод, берегов, грунтов, рельефов, течений и температур стало предпосылкой необычайного многообразия населяющих залив видов животных и растений согласно одному из законов экологии: разнообразная среда дает жизнь богатой биоте.

Увидев однажды это великолепие, хочется не только сохранить его в сердце, но и поделиться им с друзьями, близкими и даже незнакомыми людьми. Именно таковы фотографы – авторы настоящей выставки – друзья заповедника. Своими великолепными работами они влюбляют зрителей в объекты и модели их творчества, тем самым активно пропагандируя среди населения Приморья и его гостей идеи охраны природы.