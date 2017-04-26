История любви России и Кореи. В красках

Сегодня во Владивостоке открывается Неделя корейского искусства. Первой выставкой в целой серии мероприятий станет выставка каллиграфии (в залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте, 12) «Танец кистью: Россия – Корея».

Как рассказали в картинной галерее, в современном мире каллиграфия представляет собой искусство красивого письма, однако это не просто умение искусно выводить линии. Это способ творческого самовыражения, наглядный показатель образованности и высокого духовного развития.

С Республикой Корея Владивосток связывают давние творческие контакты. Неоднократно выставки корейских художников экспонировались в залах Приморской государственной картинной галереи и имели большой успех у приморской публики. Несмотря на близкое соседство наших стран, мы отличаемся и культурными традициями, и менталитетом, поэтому для нас очень важен и взаимообмен, и взаимообогащение.

Групповые и персональные выставки приморских художников также заявили о себе в разных городах Республики Корея, неизменно вызывая у корейского зрителя интерес. Поэтому на выставке представлены работы приморских художников, достигших значительных успехов в тонком искусстве каллиграфии.

В рамках выставки пройдет серия мастер-классов. Первый из них состоится завтра в 14 часов на Партизанском проспекте, 12.

На занятии мастера из Республики Корея расскажут об истории возникновения жанра, его развитии, о современной каллиграфии и ее актуальности. Все желающие смогут проявить свои способности на практике. Для овладения искусством каллиграфии не нужно иметь никаких специальных навыков – только интерес и желание.

Второй мастер-класс – уже от нашего владивостокского каллиграфиста Дмитрия Рыжова – состоится в воскресенье в 13 часов.

Вход на выставку и мастер-классы свободный, но на мастер-класс лучше предварительно записаться по телефонам: 242-72-17, 241-06-10.

26 мая откроется вторая выставка – художника Ли Кванг-Ха «История любви». Эта экспозиция – результат сложившегося за последние годы сотрудничества Приморской государственной картинной галереи и генерального консульства Республики Корея во Владивостоке.

Для художника, хорошо известного на родине, хотя и постоянно там не проживающего, это второй показ в России. Для Приморской галереи это не первая, но весьма приятная встреча с современным искусством дружественной страны.

Ли Кванг-Ха – художник, смело и гармонично сочетающий в своих работах, которые он называет love story, кирпичики, взятые из национальной живописи, лоскутного шитья почжоги, элементов буддийской символики, европейского модернизма… Из них он складывает всякий раз новые, необыкновенно поэтичные и гармоничные композиции.

Великолепная профессиональная школа, тонкий вкус, данный художнику от природы и отточенный погружением в тайны искусства Востока и Запада, богатое воображение, мастерское владение различными техниками живописи позволяют Ли Кванг-Ха воплощать самые смелые и фантастические замыслы.