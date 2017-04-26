Птичий грипп не пустили на прилавки

Едва не попала на прилавки магазинов Приморья индюшатина с геномом птичьего гриппа.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, в краевой центр поступила оперативная информация из московского офиса Россельхознадзора о том, что в апреле на птицеводческом предприятии Ростовской области ООО «Евродон-Юг» наблюдалась массовая гибель поголовья индейки. В отобранном от индеек патологическом материале был обнаружен геном вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5.

В начале мая при проведении ветеринарного контроля за поступающей на территорию Приморья продукцией инспекторами Россельхознадзора был досмотрен груз голени и крыла индейки, поступивший с предприятия ООО «Евродон». Вес партии составил 2,98 тонны. Продукция направлялась в адрес морозильного склада, расположенного в Советском районе Владивостока.

И хотя в сопровождавшем груз ветеринарном свидетельстве было указано, что «местность благополучна по заразным и иным болезням животных» и, соответственно, продукция не может вызывать подозрений, инспекторы Россельхознадзора решили перестраховаться.

Сравнив адреса ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг», инспекторы выяснили, что обе компании имеют одинаковый юридический адрес. Было принято решение отобрать от продукции пробы и направить в лабораторию.

Проведенные испытания показали, что в подозрительных голени и крыле индейки содержится генетический материал вируса гриппа А птиц, подтип Н5. Сразу же после получения лабораторных результатов в адрес отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России была направлена информации об опасной продукции, которая могла уже реализовываться. Сотрудники полиции и инспекторы Россельхознадзора сработали оперативно: в тот же день всю партию опасного мяса птицы изъяли из санитарной камеры, в которой она хранилась, и поместили на хранение в отдельный контейнер на этом же морозильном складе. В санитарной камере провели работы по дезинфекции.

В настоящее время материалы по опасному грузу находятся в Государственной ветеринарной инспекции Приморского края. Все дальнейшие действия в отношении изолированного мяса птицы будут проводиться под контролем ветеринарных врачей.