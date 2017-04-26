Пляжи сдают экзамены на безопасность и чистоту

Городские власти выясняли, где можно купаться, а где только загорать

Во Владивостоке стартовали проверки городских пляжей. Несмотря на то что официальное открытие купального сезона намечено на 15 июня, представители администрации приморской столицы совместно с Роспотребнадзором, ГИМС, МЧС начали объезд мест массового отдыха.

До наступления купального сезона арендаторам пляжей предстоит выполнить немалый объем работ: провести акарицидную обработку территорий, обследовать морское дно с помощью водолазов, оснастить территории спасательными постами, стендами, щитами, медпунктами, радиосвязью и обеспечить в купальный сезон дежурство на пляжах спасателей, а также выполнить ряд других требований.

Как объяснил начальник отдела по исполнению административного законодательства администрации Владивостока Сергей Шабаев, в комиссии каждый из представителей различных структур проверяет в местах отдыха и на пляжах соблюдение действующего законодательства по своим направлениям: Роспотребнадзор, к примеру, следит за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, МЧС – за оснащением пляжей необходимым спасательным инвентарем и работой спасателей и так далее.

С полотенцем и купальником – в парк Лазо

Отправным пунктом первого в этом сезоне рейда стал уже давно полюбившийся горожанам и гостям приморской столицы пляж на ст. Санаторной – муниципальный парк культуры и отдыха им. С. Лазо, который из года в год радует ухоженностью и безопасностью.

– Мы готовы к приему гостей на 95 процентов, – уверяет директор этого парка Евгений Трубецкий, – осталось только поставить заградительные буйки на море. Безопасность на воде, как обычно, будут обеспечивать несколько лицензированных спасателей. Вся наземная часть готова: провели противоклещевую обработку зеленых насаждений, построили новые кабины для душа и переодевания, освежили интерьеры в развлекательных сооружениях и торговых объектах. Оборудовали детскую развлекательную комнату, так что родители могут спокойно оставить ребенка на попечение наших сотрудников и отправиться гулять по парку. Детей будут развлекать общением, играми, различными мастер-классами. Также для малышей мы оборудовали дополнительные детские площадки, веревочный аттракцион. Уделяем особое внимание благоустройству территории: убираем старые деревья, высаживаем молодые, ставим новые скамейки, чистим морское дно и побережье от мусора.

Гостей парка ждут батуты, шезлонги, лодки класса «Дракон», катамараны, выставка культуры и быта малых народностей Приморского края.

Кроме того, именно парк культуры и отдыха им. С. Лазо станет первым местом на Дальнем Востоке, где создадут пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. На организацию такого участка мэрия выделила 5 млн рублей из городского бюджета. Наряду с пандусами, «голосовыми» светофорами, специальными ограждениями для колясочников строительство специализированного пляжа станет еще одним этапом реализации программы «Доступная среда», делающей жизнь людей с ограниченными возможностями проще и комфортнее. Подобных пляжей в России единицы, и опыт Владивостока, несомненно, окажется крайне ценным.

В этом году будет возведен деревянный настил, по которому смогут свободно проезжать инвалидные коляски. Планируется смонтировать дорожки из твердого покрытия до песчаной полосы, закупить специальные приспособления для спуска на воду. Неподалеку разместятся душевая и терраса с кабинкой для переодевания. Будет обустроена автостоянка, а также переход через железнодорожные пути, чтобы все без исключения горожане смогли насладиться летом, солнцем и морем.

К слову, первые гости уже успели прогуляться по парку и посмотреть, в каком состоянии находится их любимое место отдыха. В эти дни уже с самого утра на территории парка можно встретить семейные пары и родителей с детьми.

– Здесь чистый воздух, ухоженная территория, нет городской суеты, – объясняет, раскачивая дочку на качелях, жительница Владивостока Ольга Михайловна. – Мы часто приезжаем на Санаторную, чтобы погулять по городскому парку, ходим по берегу моря, катаемся на качелях, велосипедах. Мне и моим детям здесь нравится, тем более что вся необходимая инфраструктура – душевые, кабины для переодевания, туалеты – в приличном состоянии.

Три пляжа на целое море

У членов комиссии парк С. Лазо не вызвал нареканий, как и соседний пляж «Ривьера Лагуна», который также всегда был в числе лучших мест для отдыха. Арендаторы тщательно следят за прибрежной полосой, морским дном, комфортом и безопасностью отдыхающих. Особенно удобен отдых в «Ривьере» родителям с маленькими детьми – здесь есть оборудованные комнаты матери и ребенка с пеленальными столами.

К слову, на упомянутых территориях официально разрешено купание. В этом году Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю выдало разрешение на принятие водных процедур также пляжу в районе бухты Аякс. Купаться можно и на всем побережье островов Русского и Попова.

– Мы смотрим, как организовано место для купания, проводим исследования качества воды, морского дна и, если полученные результаты нас устраивают, выдаем разрешительные документы, – объясняет начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Анна Спорник. – Не все горожане понимают, почему на одних пляжах запрещены все водные процедуры, а на других, расположенных практически рядом, нет. Зачастую купание не рекомендуется из соображений вирусологической безопасности. Например, в районе бухты Щитовой, станций Седанка и Океанской, где есть пляжи, находятся аварийные и канализационные выпуски. Там, где возможно загрязнение воды какими-либо источниками, купание запрещено.

В отношении бухты Лазурной в этом году решение еще не принято – разрешат там купаться или нет, но отдыхать можно. Администрацией Владивостока заключены договорные отношения с компаниями ООО «Вояж плюс», ООО «Лотс», также местами массового отдыха являются набережная Спортивной гавани, ж/д станция Чайка, мыс Токаревская кошка. До начала купального сезона специалисты вновь проверят все пляжи и места массового отдыха и по итогам рейда вынесут вердикт.