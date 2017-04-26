Поединок занесли в актив нового тренера

Исполняющий обязанности главного тренера «Луча-Энергии» Александр Ушахин провел свой первый матч в новой должности. Первый – понятие условное. Поскольку именно он готовил футбольную команду Владивостока к сезону 2016/2017, но в последний момент уступил пальму первенства, и чемпионат «желто-синие» начали с Константином Емельяновым.

Поединок 10 мая в Подмосковье с «Химками» можно смело занести в актив Александра Ушахина. Как и предполагал корреспондент газеты «Владивосток» в прошлом номере, подмосковные футболисты выходили на поле с полным желанием порвать «тигров» и заработать на неудачниках весенней части турнира три своих домашних очка. И были близки к успеху. Однако на сей раз фортуна – редкий случай для «Луча» – оказалась на стороне наших земляков.

«Желто-синие» играли с полной самоотдачей и от поражения спаслись, как говорят в таких случаях спортивные эксперты, буквально на флажке.

Уже на девятой минуте встречи точный удар нашего нападающего Руслана Гордиенко вывел «Луч» вперед – 1:0. Казалось бы, неожиданное начало для хозяев. Однако они не стушевались. В первой же ответной атаке Илья Кузьмичев забил ответный гол, тем самым восстановив равновесие в матче – 1:1.

В самом начале второго тайма хозяева усилиями Игоря Чернышова повели в счете – 2:1. «Химки» пытались дожать «Луч», атаковали большими силами. Но каждый раз нарывались на острые контратаки наших спортсменов. Тем не менее матч достиг своей финишной отметки.

Одержать запланированную победу «химикам» все-таки не удалось. Главный судья поединка Василий Казарцев из Санкт-Петербурга добавил несколько минут. Арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Кстати, вполне справедливо – за игру рукой. Полузащитник «Луча» Алексей Ребко не промахнулся – 2:2. Автор этой заметки считает, что, реализовав пенальти, «тигры» еще и вторично наказали «химиков» за грубую игру.

Первый раз наказание подмосковным футболистам пришло на 66-й минуте встречи. За две желтые карточки, полученные в течение буквально двух минут, был удален защитник хозяев Алексей Шумских.

Ничья в Химках и заработанное очко позволила «Лучу-Энергии» вновь подняться на 12-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Однако от зоны вылета нас отделяют всего 2 очка.

Следующую игру «желто-синие» проведут 14 мая на своем поле против своего прямого конкурента в борьбе за выживание – новосибирской «Сибири», у которой на очко меньше. Начало матча в 18 часов. Надо бы болельщикам поддержать своих любимцев.

Стоит отметить, что в весенней серии чемпионата страны по футболу в первой лиге состоялось 12 туров. И ни в одном из них «Луч» не смог победить. Сможет ли команда переломить ситуацию в очередной игре?