Могильная плита упала на ребенка

В Приморье следователи устанавливают обстоятельства гибели 10-летнего мальчика, которого на кладбище придавило могильной плитой.
– Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщила агентству «Интерфакс» старший помощник руководителя СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская.
По предварительным данным, мальчик вместе с родителями находился на кладбище одного из сел Шкотовского района. Взрослые занимались уборкой могилы, ребенок находился у соседнего захоронения. Родители услышали шум и увидели, что на сына упала могильная плита. Ребенок получил черепно-мозговую травму, был госпитализирован, однако через несколько дней умер в больнице.
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