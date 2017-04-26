Клещи облюбовали крупные города

В Приморье в медучреждения обратились 733 человека с укусами клещей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений выросло на 17,5 процента.

Больше всего обращений приходится на крупные города. Так, по данным Роспотребнадзора по Приморскому краю, во Владивостоке зарегистрировано 239 обратившихся, в Уссурийске – 108, в Артеме – 51.

Самые заселенные клещами места в приморской столице, по информации ведомства, – остров Русский, Снеговая Падь, бухта Шамора, Ботанический сад и Покровский парк. Именно в этих местах горожане чаще всего «ловят» кровососущих.

По результатам экспресс-исследований выявлен 51 инфицированный клещ. В частности, у 10 насекомых обнаружен вирус клещевого энцефалита (пять насекомых было снято с жителей Владивостока).

В 36 клещах обнаружены возбудители боррелиоза (для того чтобы им заразиться, необязательно быть укушенным, достаточно просто раздавить насекомое руками) – заболевания, имеющего неблагоприятные прогнозы, например, поражение сердца, ЦНС, суставов…

Пока случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди людей не зарегистрированы. Тем не менее с профилактической целью 36 человек получили противоклещевой иммуноглобулин, из них 20 детей.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю напоминает: при посещении лесопарковой зоны необходимо иметь одежду спортивного типа и головной убор. Применяйте средства, отпугивающие клещей. Осматривайте на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес. Не заносите в жилые помещения лесные цветы. Регулярно проводите осмотры одежды, волосистой части головы и открытых участков тела.

Обнаруженных клещей принимают в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (ул. Сельская, 3б), а также в частных клиниках, имеющих лаборатории.