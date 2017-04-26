Больше всех интересуются дальневосточным гектаром москвичи

Москва лидирует по посещениям сайта федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», почти вдвое опережая дальневосточные регионы.

Об этом стало известно в ходе круглого стола «Дальневосточный гектар для молодого москвича», организаторами которого выступили министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК), Хабаровское землячество Москвы и Московской области.

Участники обсудили меры государственной поддержки для граждан, переезжающих на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ. Глава ведомства Александр Галушка отметил, что закон о дальневосточном гектаре предлагает принципиально новую модель предоставления земельных участков.

– Выбор деятельности не ограничен. Человек может сажать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. В дополнение к земельному участку гражданин может получить ту или иную помощь со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства, либо подъемные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы, – отметил министр.

Напомним: федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года дальневосточный гектар выдается любому жителю России. По последним данным, за весь период программы от граждан России поступило свыше 87 тысяч заявок.