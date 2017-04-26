Больше всех интересуются дальневосточным гектаром москвичи

Москва лидирует по посещениям сайта федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», почти вдвое опережая дальневосточные регионы.
Об этом стало известно в ходе круглого стола «Дальневосточный гектар для молодого москвича», организаторами которого выступили министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК), Хабаровское землячество Москвы и Московской области.
Участники обсудили меры государственной поддержки для граждан, переезжающих на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ. Глава ведомства Александр Галушка отметил, что закон о дальневосточном гектаре предлагает принципиально новую модель предоставления земельных участков.
– Выбор деятельности не ограничен. Человек может сажать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. В дополнение к земельному участку гражданин может получить ту или иную помощь со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства, либо подъемные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы, – отметил министр.
Напомним: федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года дальневосточный гектар выдается любому жителю России. По последним данным, за весь период программы от граждан России поступило свыше 87 тысяч заявок.
Численность дальневосточного леопарда на ограниченном участке юго-западного Приморья приближается к оптимальному пределу, констатируют ученые. Острый вопрос дальнейшего расселения растущей популяции редких хищников изучают эксперты «Земли леопарда» и сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Российской академии наук.
С 7 по 9 мая в Приморье въехало около 6300 граждан Китайской Народной Республики. Почти треть из них прибыла во Владивосток специально для участия в праздниках, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В реабилитационном центре «Тюлень», что в Тавричанке, появились первые пациенты – немного позже, чем обычно (попавшие в беду маленькие тюленята, отбившиеся от мам, чаще попадают в центр в марте – начале апреля).
За минувшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в шести муниципалитетах на площади почти 42 гектара, их тушили более 30 человек, задействовано 17 единиц техники, сообщили в пресс-службе региона.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство