В августе услышим, как звучит Владивосток

Успешно завершена вторая фаза масштабного проекта «Звуки Владивостока» в рамках программы арт-резиденции «Заря».

Напомним: авторы идеи – кипрский композитор Мариос Иоанну Элиа и оператор Костис Николас («В» писал о том, как были задуманы и реализуются «Звуки Владивостока» в апреле).

В акции приняли участие в общей сложности около 350 музыкантов и более 20 коллективов, среди которых Тихоокеанский симфонический оркестр, Большой академический хор ДВФУ, хор Детской школы искусств № 1 «Алые паруса» и многие другие.

Как сообщили в ЦСИ «Заря», уже сделано более 600 записей звуков, а также выполнены съемки как наиболее важных, так и самых сокровенных видов Владивостока. Десятки владивостокцев поделились информацией о своих любимых местах, где можно услышать характерные звуки города.

– Наша идея — это попытка создать современный спектакль, в котором главную роль будет играть город. Поскольку это непосильная задача для традиционных музыкальных форм, самым эффективным медиа для ее выполнения станет видеофильм. Эти два медиа – музыка и видео – великолепно дополняют друг друга. Элементы, которые сложно захватить с помощью только звуковой составляющей, могут быть восприняты с помощью визуального изображения локаций или объектов, и наоборот, – говорит Мариос Иоанну Элиа.

Сейчас Мариос приступил к третьей фазе проекта. Все аудио- и видеозаписи будут просмотрены и оценены с точки зрения эстетической ценности, после чего будет создан финальный музыкальный фильм, который, по словам организаторов, призван стать своеобразной визитной карточкой города Владивостока.

Презентация «Звуков Владивостока» запланирована на конец августа и пройдет в центре современного искусства «Заря», а официальная премьера последует неделей позже в рамках фестиваля V-ROX. Всех участников проекта обещают пригласить на премьеру.