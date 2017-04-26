На гоночный трек выходят танки

Демонстрация военной техники, показательные выступления военнослужащих, пиротехнические спецэффекты – все это жители Владивостока смогут увидеть 14 мая на «Приморском кольце» и убедиться в военной мощи и обороноспособности российской армии и флота. Организатором большого военного шоу и фестиваля «Найди себя» стал ДОСААФ.

– Мы решили изменить подход к профориентации будущих военнослужащих. Вместо походов в военкоматы и привычных бесед хотим показать молодежи, насколько престижно сегодня служить в Вооруженных силах Российской Федерации. Наша целевая аудитория – школьники, абитуриенты вузов, их родители, – отметил руководитель регионального отделения ДОСААФ России Игорь Доценко, добавив, что программа военного шоу будет интересной для всех. Зрителям покажут легендарную боевую технику – десантную машину БМД-2, танк Т-72Б3, уникальное самоходное орудие 2С9 «Нона», многоцелевой легкий бронетранспортер, миномет 120-мм, артиллерийское орудие гаубица Д-30 и расчет беспилотных летательных аппаратов БЛА «Лер-3». Участие в шоу примут военнослужащие ВДВ, войск специального назначения, десантно-штурмовой взвод и снайперы.

А самой яркой точкой фестиваля станут демонстрационные полеты авиации над территорией Примринга и прыжки парашютистов.

Помимо этого, все желающие смогут потренировать свою меткость в стрельбе по лазерным мишеням, а также побить рекорд по скорости сборки и разборки автомата АК-74М.

Шоу пройдет 14 мая с 10 до 19 часов на площадке спортивно-туристического комплекса «Приморское кольцо» по адресу: Артем, ул. Приморское кольцо, 1, вход свободный.