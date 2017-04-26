Карьера улыбается разговорчивым?

Знакомые, друзья и родственники до сих пор являются самым мощным каналом поиска работы и дохода у россиян. Эксперты утверждают: 46 процентов наших сограждан устроились на работу через друзей и близких, пишет «Российская газета».

Специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) в рамках исследований пришли к выводу, что коммуникабельность людей сильно зависит от экономической ситуации: чем она хуже, тем теснее социальные связи.

К тому же общительные люди в 2,5 раза чаще, чем замкнутые, ищут дополнительный заработок и в 1,5 раза чаще выбирают предпринимательскую деятельность и имеют свой бизнес. Однако в тяжелые времена они склонны полагаться не на себя, а на окружение. В условиях кризиса личные контакты становятся едва ли не единственной возможностью улучшить финансовое благополучие. И общительные люди активно этим пользуются. Возрастает важность родственных связей и крепкой дружбы, близкие люди начинают активно оказывать друг другу моральную и финансовую поддержку.

Коммуникабельные работники меньше своих более замкнутых коллег доверяют формальным институтам и чаще участвуют в неформальных сделках.