Карьера улыбается разговорчивым?

Знакомые, друзья и родственники до сих пор являются самым мощным каналом поиска работы и дохода у россиян. Эксперты утверждают: 46 процентов наших сограждан устроились на работу через друзей и близких, пишет «Российская газета».
Специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) в рамках исследований пришли к выводу, что коммуникабельность людей сильно зависит от экономической ситуации: чем она хуже, тем теснее социальные связи.
К тому же общительные люди в 2,5 раза чаще, чем замкнутые, ищут дополнительный заработок и в 1,5 раза чаще выбирают предпринимательскую деятельность и имеют свой бизнес. Однако в тяжелые времена они склонны полагаться не на себя, а на окружение. В условиях кризиса личные контакты становятся едва ли не единственной возможностью улучшить финансовое благополучие. И общительные люди активно этим пользуются. Возрастает важность родственных связей и крепкой дружбы, близкие люди начинают активно оказывать друг другу моральную и финансовую поддержку.
Коммуникабельные работники меньше своих более замкнутых коллег доверяют формальным институтам и чаще участвуют в неформальных сделках.
Численность дальневосточного леопарда на ограниченном участке юго-западного Приморья приближается к оптимальному пределу, констатируют ученые. Острый вопрос дальнейшего расселения растущей популяции редких хищников изучают эксперты «Земли леопарда» и сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Российской академии наук.
С 7 по 9 мая в Приморье въехало около 6300 граждан Китайской Народной Республики. Почти треть из них прибыла во Владивосток специально для участия в праздниках, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В реабилитационном центре «Тюлень», что в Тавричанке, появились первые пациенты – немного позже, чем обычно (попавшие в беду маленькие тюленята, отбившиеся от мам, чаще попадают в центр в марте – начале апреля).
За минувшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в шести муниципалитетах на площади почти 42 гектара, их тушили более 30 человек, задействовано 17 единиц техники, сообщили в пресс-службе региона.
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