Иисус был прав

Признаюсь, я не сторонник религиозных традиций и обрядов. И Библия для меня – не ориентир по жизни, хотя православный крест на моей груди имеется. Но в дни празднования Великой Победы мне вспомнилась библейская история о том, как Иисус Христос, будучи в Иерусалиме, первым делом изгнал из храма торговцев и менял. И правильно сделал: не стоит превращать дом молитвы в вертеп разбойников. Но речь сейчас не об этом.

...Дело было не на земле обетованной, а в столице Приморья, у подножия торгового центра «Искра», что на проспекте 100 лет Владивостоку. Здесь в канун 9 Мая три женщины и один мужчина раздавали горожанам георгиевские ленточки. Но не каждому встречному, а только женщинам. На вопрос, почему такая дискриминация, одна из дам пояснила, что у них акция в честь Дня Победы для представительниц слабого пола. Их приглашают на семинары по похудению. Участие в акции добровольное, для этого необходимо заполнить специальную анкету, но за посещение лекций придется заплатить. Цена знаний – 500 рублей.

Нельзя сказать, что желающие сбросить лишний вес толпами осаждали «акционеров». Тем не менее подле них всегда стояли две-три женщины, интересующиеся секретами похудения. При этом у подножия бывшего кинотеатра не было ни баннеров, ни стендов, рекламирующих акцию. Людей к адептам здорового образа жизни манили георгиевские ленты, которые они держали в руках и предлагали бесплатно тем, кто заполнит анкету.

На первый взгляд, ничего в этом мероприятии зазорного, тем более криминального, нет. Каждый день в краевом центре проводятся разнообразные акции и флешмобы. Но лично мне не по душе, когда георгиевскую ленту, своеобразный символ доблести русского воинства, используют в качестве рекламной заманихи. Полагаю, что ветеранам Великой Отечественной, дожившим до наших дней, этот пиар-ход тоже бы не понравился.

Дальше – больше. В День Победы на улицах города коммерсанты продавали воздушные шары, накачанные гелием, в форме танков с надписью Tiger 01. Деловых людей не смущало, что тяжелые танки «Тигры» фашистские оккупанты применяли на фронтах Великой Отечественной с 1942 года. Иных танков «Тигр» мировая история бронетанковых войск не знает. Самое интересное, что жителей и гостей краевого центра, присутствующих на празднике, это ничуть не смущало. Люди проходили мимо импровизированных прилавков с воздушными шарами, и никто не сделал торговцам замечание, мол, негоже в День Победы торговать оружием побежденного противника. Пусть и надувным. Жаль, что Иисус не дожил до наших дней. Он бы сказал свое веское слово.