Балет ждет всех желающих

Стартовал конкурсный отбор на обучение в приморском филиале Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. К участию в просмотре приглашаются юные танцоры – жители всего Дальнего Востока России, сообщила пресс-служба края.

Просмотр детей состоится 22 мая на Приморской сцене Мариинского театра по предварительной записи. Дети должны прийти вместе с одним из родителей или законным представителем. Просмотр будут проводить преподаватели академии. По его итогам комиссия рекомендует к поступлению в академию подходящих для обучения кандидатов.

На просмотре представители академии оценят наличие профессиональных качеств поступающих. Следующий этап отбора – медицинская комиссия, которая проверит соответствие физических данных абитуриентов требованиям учебного заведения.

Для участия в отборе необходимо до 18 мая направить заявку на электронный адрес: machulina_eb@primorsky.ru. Консультацию специалистов также можно получить по телефонам: 8(423)241-26-84, 243-20-17. Они работают с 9 до 18 часов.

Главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра и руководитель филиала академии во Владивостоке Эльдар Алиев считает, что филиал призван прежде всего решить задачу подготовки профессиональных кадров для Приморской сцены Мариинского театра. И первые ласточки большого балета – приморские мальчишки и девчонки, поступившие в филиал академии в сентябре прошлого года, не только успешно постигают искусство танца на ежедневных уроках, но и выступают уже в Мариинке.